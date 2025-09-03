Figyelmeztet a BKK: forgalomkorlátozásra kell számítani

A XXII. kerületi Városház tér környékén forgalomkorlátozásra kell számítani csütörtökön 16 óra és szeptember 8-án, hajnali 5 óra között a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál rendezvény miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán.

Közleményük szerint

a fesztivál idején módosul a budafoki buszjáratok közlekedése.

Csütörtökön 16 órától szeptember 8-án, hétfőn üzemkezdetig a 251-es, a 251A és a 251E autóbuszok nem érintik a Budafoki Szomszédok piaca megállóhelyet, a Városház téren pedig a 33-as busz megállójában állnak meg.

Péntek és szombat este a 47-es villamos sűrűbben közlekedik a Móricz Zsigmond körtér felé. A 33-as busz szombaton az esti órákban Budatétény vasútállomás (Campona) és a Savoya park között igény szerint sűrűbben közlekedik - írták.

