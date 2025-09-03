Fontos változások jönnek az Aldi üzleteiben

Bernhard Haider, az Aldi ügyvezetője egy interjúban élesen bírálta a Mohu döntését, amely

csökkentette a nagyobb alapterületű üzletek számára fizetett kezelési költséget az üres üvegek, palackok és üdítősdobozok visszaváltásáért.

Az ügyvezető szerint ez a lépés egyoldalúan rontja a szerződéses feltételeket, és jelentős pénzügyi terhet jelent a kiskereskedelmi különadó mellett.

"A csökkentett üvegvisszaváltási díj egyoldalúan rontja a szerződés feltételeit, évente közel egymilliárd forintos pluszterhet jelentene a cégnek a kiskereskedelmi különadó mellett, és tovább növelné a cég veszteségét" - fogalmazott Haider, aki hozzátette, hogy jelenleg azon dolgoznak, hogy visszaállítsák az eredeti feltételeket.

A szeptember elsejétől életbe lépett új rendszer különösen a nagyobb üzleteket érinti hátrányosan. Míg korábban a kézi visszaváltásért 5 forint, a gépiért 7,5 forint járt, az új sávos rendszerben a 400 négyzetméternél nagyobb boltok már csak 3,5 forintot kapnak palackonként a gépi visszaváltásért. Ezzel szemben a kisebb, 200 négyzetméter alatti üzletek 11,5 forintot, a 200-400 négyzetméter közöttiek pedig 7,5 forintot kapnak.

A módosítás különösen érzékenyen érinti a nagy alapterületű boltokat működtető láncokat, amelyek a legtöbb visszaváltó pontot üzemeltetik. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára korábban már jelezte, hogy a változtatás előtt nem történt egyeztetés a piaci szereplőkkel, és az új rendszer csak rontani fog a helyzeten.

Az ügyvezető több, az Aldinál várható változásról is beszámolt.

Szeptember közepétől módosul a hétvégi nyitvatartás: vasárnaponként reggel hét órától egységesen 19 óráig lesznek nyitva az üzletek.

Átalakítják az üzletek belső elrendezését is, a bejáratnál helyezik el a friss termékeket, zöldség-gyümölcs pultot, húsokat és alapvető élelmiszereket. Növelik a hűtők és fagyasztók számát, miközben csökkentik a nem élelmiszer jellegű, tartós termékek, például az időszakos kínálatban szereplő ruhák és háztartási kisgépek mennyiségét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images