Fordult a kocka: most már jobban járnak azok, akik nem váltanak munkahelyet Amerikában

Az atlantai Federal Reserve Bank adatai szerint júliusban a jelenlegi pozíciójukban maradó munkavállalók éves bérnövekedése 4,1% volt (háromhavi átlag alapján), míg a munkahelyet váltóké csak 4%.
Ez a szokatlan fordulat - mivel általában a munkahelyváltás nagyobb fizetésemelkedéssel jár - jól tükrözi a munkaerőpiaci kereslet elmúlt hónapokban tapasztalt gyengülését.
"A vállalatok jelenleg kivárnak, és elhalasztják a felvételeket, amíg nem látnak tisztábban bizonyos szakpolitikai kérdésekben, különösen a vámok területén" - nyilatkozta Stephen Stanley, a Santander US Capital Markets LLC vezető közgazdásza.
Christopher Waller, a Federal Reserve kormányzója a múlt héten tartott beszédében kijelentette, hogy az adatok alátámasztják azt a nézetet, miszerint
a munkaerő-kereslet éles csökkenés szélén állhat, és a monetáris politikának erre reagálnia kell.
Waller egyike azon Fed-kormányzóknak, akik a kamatcsökkentés mellett érvelnek a munkaerőpiac további romlásának megelőzése érdekében.
A kormányzati adatok szerint júliusban a betöltetlen álláshelyek száma 10 havi mélypontra csökkent, ami további bizonyítéka a munkaerő iránti csökkenő keresletnek.
"Ebben a piaci környezetben a munkahelyüket megtartó dolgozókat jutalmazzák hűségükért, míg az állásváltók inkább olyan pozíciót keresnek, amelyhez érdemes hűségesnek lenni" - mondta Nicole Bachaud, a ZipRecruiter munkaerőpiaci közgazdásza. "Ez a munkahely-ölelés korszaka. A munkavállalók ragaszkodnak pozícióikhoz, a munkáltatók pedig mindent megtesznek, hogy megtartsák őket. Sokak számára a stabilitás fontosabb, mint a kockázatvállalás."
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
