Hatalmas mozgás a kötvénypiacon: ilyen nem volt 14 éve, aztán jött a meglepetés

Az euróövezeti kötvényhozamok szerdán végül csökkenéssel zártak egy volatilis napot, miután az amerikai munkaerőpiaci adatok megerősítették a Fed szeptemberi kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozásokat – írja a Reuters.

A német 30 éves kötvényhozam 14 éves csúcsra, 3,4340%-ra emelkedett, mielőtt irányt váltott, és végül közel 5 bázisponttal 3,37%-ra csökkent a nap végére.

Más régiós hosszú lejáratú kötvények, köztük a francia és olasz papírok is követték a német mintát: többéves csúcsok után végül körülbelül 6 bázisponttal csökkentek a nap zárására, 4,45%, illetve 4,61%-ra.

Hasonló mozgások voltak megfigyelhetők az amerikai kincstárjegyeknél és a brit állampapíroknál is, miközben a német irányadó 10 éves hozam közel 5 bázisponttal 2,74%-ra esett vissza.

A kötvényhozamok, különösen a hosszú lejáratúak, az elmúlt napokban meredeken emelkedtek a szerdai stabilizálódás előtt. Ennek ellenére a kötvénypiacok továbbra is kihívásokkal néznek szembe a magas államadósságok, a politikai bizonytalanság és a hosszú lejáratú kötvények iránti csökkenő befektetői kereslet miatt.

A befektetők jelentős kötvénykibocsátásra készülnek szeptemberben és októberben Németországban, Japánban és az Egyesült Államokban, miközben a francia és japán politikai aggodalmak is fokozódnak.

Eric Lombard francia pénzügyminiszter kijelentette, hogy a kisebbségi kormánynak kompromisszumot kell kötnie a költségvetési hiány csökkentésére vonatkozó tervekkel kapcsolatban, ha Francois Bayrou miniszterelnököt megbuktatják a szeptember 8-i bizalmi szavazáson.

"A strukturálisan gyenge kereslet jellemző a fejlett kötvénypiacokra" - nyilatkozta Sree Kochugovindan, az abrdn vezető közgazdásza a Reuters Global Markets Forumnak, hozzátéve, hogy "rövid távon a fő kockázatokat a politikai tényezők jelentik".

"Franciaországban a bizalmatlansági szavazást szorosan figyelik, de sok minden már beárazódott" - mondta Kochugovindan.

A szerdai rallyt tovább erősítették az amerikai adatok, amelyek szerint júliusban a vártnál nagyobb mértékben csökkent az álláshelyek száma, és a munkaerő-felvétel mérsékelt volt, ami összhangban van a munkaerőpiac enyhülésével.

Ez megerősítette a Fed szeptemberi kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozásokat, és csökkentette az amerikai kincstárjegyek hozamát, ami részben Európára is átgyűrűzött.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock