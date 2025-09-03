  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Holnap csak a dízel árában lesz változás - írja a holtankoljak.

Holnap (2025.09.04-én) bruttó 2 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, a benzin esetében az árak továbbra is változatlanok.

  • a 95-ös benzin átlagára továbbra is 591 forint literenként, míg
  • a gázolajat mai napon (2025.09.03-án) 594 forintos átlagáron tankolhatjuk. 
