Kellemetlen meglepetés érkezett a turizmus főszezonjáról

Júliusban a turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 1,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A visszaesést a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák 2,7%-os csökkenése okozta, ezt a hatást csak részben kompenzálta a külföldi vendégéjszakák 0,5%-os növekedése.
A Portfolio épp a napokban számolt be az első féléves turisztikai adatokat elemezve, hogy a vendégéjszakák száma most először meghaladta meghaladta a 2019-es csúcsot, a külföldi vendégéjszakák száma pedig meghaladta a belföldiekét. A kedvező trendben törést jelent a júliusi adat, ami azért is kellemetlen, hiszen ez a főszezon, ekkora jelentkezik az éves forgalom jelentős része.
A szálláshely-statisztika két fő mutatószáma a vendégszám és a vendégéjszakák száma. Az ágazat helyzete szempontjából meglátásunk szerint utóbbi lényegesen fontosabb, hiszen ez ad valódi képet a szálláshelyek foglaltságáról, keresleti viszonyairól. Ezt januárig valószínűleg a KSH is így gondolta, legalábbis a havi jelentéshez csatolt illusztrációk, grafikonok szintén a vendégéjszakákra vonatkoztak. Aztán februártól a helyzet váratlanul megváltozott, és ugyanezek a grafikonok a vendégek számára vonatkoztatva készültek el. Ezzel megnehezült az adatok összeszedése, az idősorok frissítése, és a KSH sztenderd ábrái egy kevésbé irányadó mutatóra vonatkoznak. A változás okai nem ismertek.
Érdekesség, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a Nemzetgazdasági Minisztérium épp februárban jelentette be, hogy 2024 rekordév volt a turizmusban, ezt az éjszakák száma helyett a vendégszámra alapozták. (A rekordév bejelentése amúgy nem volt meglepetés, az MTÜ szerint harmadik éve minden év rekordév. Ez az idén lesz először helytálló megállapítás, amennyiben nem lesz tartós a júliusban látott törés.)
A fordulat jól látható, ha a 2019-es szintekhez (a turizmus Covid előtti csúcsévéhez) viszonyítjuk az idei forgalmat. Ilyen bázison már a külföldiek éjszakái sem tűnnek kimagaslónak, számuk 6%-kal elmarad a hat évvel ezelőttitől.
A magyarok forgalma a Balatonnál 4,8%-kal maradt el a tavalyitól, tehát jogosnak tűnnek azok a panaszok, amelyek a gyengébb idei szezonról szóltak. Növekedést egyébként szinte csak Budapestről és környékéről jelentett a KSH (és Pécs-Villányról), az ország többi idegenforgalmi térségében visszaesett a belföldi turizmus. A külföldiek továbbra is a főváros preferálják, itt 3,6%-os a növekedés, a Balatonnál 0,9%-os a visszaesés.
