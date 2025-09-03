Levezették, mekkorát ütne Magyarországon egy igazán elfajuló vámháború

Globális kockázatok: vámháború, amerikai költekezés
A napokban publikálta a szokásos, negyedik cikk szerinti felülvizsgálatát Magyarországgal kapcsolatban az IMF. A szervezet elsősorban a költségvetés helyzetét látja kockázatosnak, a következő öt évben nem számolnak érdemi hiánycsökkenéssel. A szakértők szerint 2025-ben 0,7%-kal bővülhet a magyar GDP, majd ez 2026-ban 2%-ra gyorsulhat, de kiemelik, hogy ebben az előrejelzésben lefelé mutató kockázatok vannak.
Az egyik ilyen kockázat lehet a vámháború ismételt eldurvulása. Az elmúlt hónapokban az Egyesült Államoknak több kereskedelmi partnerrel sikerült már megállapodnia, azonban nem múlt el teljesen a fenyegetés. Az IMF még áprilisban a World Economic Outlook (WEO) kiadványában vázolt fel egy alternatív forgatókönyvet. Ennek fő elemei:
- Az amerikai kormányzat az adócsökkentési és munkahelyvédelmi törvény alapján további terheket vetne ki akár 10 évre. Ezek lehetnek akár megemelt adók a vállalatok vagy a magánszemélyek számára, gyermekek után járó adóvisszatérítés, beruházási kiadások, melyek 2025-34 között a GDP 11 százalékát tehetnék ki. Egy ilyen lépés még egy lökést adna az egyébként is magas amerikai inflációs várakozásoknak.
- Az alternatív forgatókönyv második eleme Európa termelékenységének alacsonyan ragadása, illetve romlása. Számszerűsítve ez öt év alatt évi 0,2 százalékpontos visszaesést jelentene a termelékenységben.
- A vártnál gyengébb kínai belső kereslet, ami a fogyasztás és a beruházások növekedését visszafoghatja.
- A vámháborúval kapcsolatban az alternatív forgatókönyv azzal számol, hogy az amerikai fenyegetésekre válaszul más országok is hasonló terheket jelentenek be, így például az amerikai-kínai kereskedelmet további 50 százalékos vám terheli majd. Kínán kívül más országok a kölcsönösség jegyében az amerikai vámokkal megegyező mértékű kereskedelmi terheket jelentenek be, amire válaszul az USA megduplázza minden partner vámját Kína kivételével. Így az effektív vámteher 18 százalékponttal emelkedhet az amerikai import és export esetében is.
- Fokozódik a bizonytalanság világszerte, ez a nagy kereskedelmi kitettséggel rendelkező országokat fokozottan érintheti.
- A gazdasági sokkokra válaszul szigorúbb pénzügyi kondíciók jellemzik a világgazdaságot, ami az eszközárak jelentős esésében jelenik meg a piacokon.
Jelenleg a fenti forgatókönyv talán pesszimistának tűnik, hiszen megszületett egy megállapodás az EU és az USA között a kereskedel
Hogyan hatna ez Magyarországra?
A most megjelent elemzésben tehát azt vizsgálta az IMF, hogy a fenti stressz forgatókönyv hogyan hatna a magyar gazdaságra. A szakértők szerint a fenti feltevések teljesülése esetén
a magyar GDP 2 százalékkal lenne alacsonyabb a 2026-os alappályához képest.
Ez azt jelenti, hogy a növekedés idén 1,2 százalékponttal, 2026-ban pedig 0,8 százalékponttal lehetne alacsonyabb. Vagyis ebben az évben 0,8%-kal zsugorodna a magyar gazdaság, míg jövőre mindössze 1,2%-os növekedés maradna.
Egy ilyen forgatókönyv mellett további költségvetési kiigazító lépésekre lenne szükség
- szögezi le az elemzés.
A szakértők becslése szerint a stressz forgatókönyv esetében 2030-ig a GDP mintegy egy százalékával lenne magasabb a költségvetési hiány minden évben, mint az alappályán. Vagyis az eredetileg becsült 4,7-4,4%-os deficit bőven 5% fölé kúszhatna. Közben a GDP-arányos adósságráta 5 százalékponttal lehetne magasabb, így meghaladná a 80%-ot.
A magasabb hiány nagyobb forrásbevonási szükségletet is jelentene, ami akár likviditási kockázatot is hordozhat, mivel a bankok állampapír-kitettsége már most is magasnak számít, a devizaadósság aránya pedig meghaladja a magyar hatóságok 30%-os maximális benchmark értékét.
A külső sokk esetén szükséges költségvetési kiigazítás szerkezetét illetően az IMF megismétli azt, amit a magyar büdzséről általánosságban javasolt: hiteles középtávú költségvetési csomagra lenne szükség, melyben a lakosságnak nyújtott állami támogatásokat célzottabbá kellene tenni.
A vámháború elfajulása mérsékelten lefelé nyomná a magyar inflációt az alappályához képest, így az MNB-nek is nőhetne a mozgástere a kamatcsökkentésre – vélik a Valutaalap szakértői. Az esetleges válsághelyzetben a magyar bankok tőkeellátottsága megfelelő maradna – teszik hozzá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Történelmi áttörés Ukrajnában: olyan technológia jelent meg a fronton, amely akár egy nagyváros védelmét is képes túlterhelni
Fokozatosan bővítik a rendszert.
Dübörögnek az izraeli páncélosok, megindult az IDF új hadművelete
Több tízezer tartalékost hívtak be szolgálatra.
Miközben az EU szakítana Moszkvával, egy tagország miniszterelnöke nem győzött hálálkodni Putyinnak
Sorba jelentette be a Moszkva számára kedvező döntéseket.
Furcsa kép terjeng egy ukrán MiG-29-esről: úgy látszik, Kijev lekoppintotta Oroszország rettegett fegyverét
Az éles bevetésre még ugyanakkor várni kell.
Újra bevezeti a McDonald's az ikonikus menüjét
Utoljára 2019-ben volt ilyen.
Forradalmi felfedezés: olyan anyagot fejlesztettek kínai tudósok, ami teljesen megváltoztathatja az eszközök töltését
Új világ jön a telefonoknál és okosóráknál.
Kreatív könyvelés: Olaszország trükközne a védelmi költségekkel
Az USA visszavágott.
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.