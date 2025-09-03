Levezették, mekkorát ütne Magyarországon egy igazán elfajuló vámháború

Két év alatt összesen 2 százalékponttal lehetne alacsonyabb a magyar GDP-növekedés, ha a vámháborúval kapcsolatos alternatív, pesszimistább forgatókönyv valósulna meg – állapítja meg a Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss elemzése. Ez azt jelenti, hogy 2025-ben visszaeshetne a magyar gazdaság teljesítménye, és 2026-ban is csak jelképes élénkülés jöhetne.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 Tényleg ennyire sötétek lennének a magyar gazdaság kilátásai, mint ahogy az IMF lefesti? Erről is beszélgetünk majd a szakemberekkel az év gazdasági csúcskonferenciáján.

Globális kockázatok: vámháború, amerikai költekezés

A napokban publikálta a szokásos, negyedik cikk szerinti felülvizsgálatát Magyarországgal kapcsolatban az IMF. A szervezet elsősorban a költségvetés helyzetét látja kockázatosnak, a következő öt évben nem számolnak érdemi hiánycsökkenéssel. A szakértők szerint 2025-ben 0,7%-kal bővülhet a magyar GDP, majd ez 2026-ban 2%-ra gyorsulhat, de kiemelik, hogy ebben az előrejelzésben lefelé mutató kockázatok vannak.

Az egyik ilyen kockázat lehet a vámháború ismételt eldurvulása. Az elmúlt hónapokban az Egyesült Államoknak több kereskedelmi partnerrel sikerült már megállapodnia, azonban nem múlt el teljesen a fenyegetés. Az IMF még áprilisban a World Economic Outlook (WEO) kiadványában vázolt fel egy alternatív forgatókönyvet. Ennek fő elemei:

Az amerikai kormányzat az adócsökkentési és munkahelyvédelmi törvény alapján további terheket vetne ki akár 10 évre . Ezek lehetnek akár megemelt adók a vállalatok vagy a magánszemélyek számára, gyermekek után járó adóvisszatérítés, beruházási kiadások, melyek 2025-34 között a GDP 11 százalékát tehetnék ki. Egy ilyen lépés még egy lökést adna az egyébként is magas amerikai inflációs várakozásoknak.

. Ezek lehetnek akár megemelt adók a vállalatok vagy a magánszemélyek számára, gyermekek után járó adóvisszatérítés, beruházási kiadások, melyek 2025-34 között a GDP 11 százalékát tehetnék ki. Egy ilyen lépés még egy lökést adna az egyébként is magas amerikai inflációs várakozásoknak. Az alternatív forgatókönyv második eleme Európa termelékenységének alacsonyan ragadása, illetve romlás a. Számszerűsítve ez öt év alatt évi 0,2 százalékpontos visszaesést jelentene a termelékenységben.

a. Számszerűsítve ez öt év alatt évi 0,2 százalékpontos visszaesést jelentene a termelékenységben. A vártnál gyengébb kínai belső kereslet , ami a fogyasztás és a beruházások növekedését visszafoghatja.

, ami a fogyasztás és a beruházások növekedését visszafoghatja. A vámháborúval kapcsolatban az alternatív forgatókönyv azzal számol, hogy az amerikai fenyegetésekre válaszul más országok is hasonló terheket jelentenek be , így például az amerikai-kínai kereskedelmet további 50 százalékos vám terheli majd. Kínán kívül más országok a kölcsönösség jegyében az amerikai vámokkal megegyező mértékű kereskedelmi terheket jelentenek be, amire válaszul az USA megduplázza minden partner vámját Kína kivételével. Így az effektív vámteher 18 százalékponttal emelkedhet az amerikai import és export esetében is.

, így például az amerikai-kínai kereskedelmet további 50 százalékos vám terheli majd. Kínán kívül más országok a kölcsönösség jegyében az amerikai vámokkal megegyező mértékű kereskedelmi terheket jelentenek be, amire válaszul az USA megduplázza minden partner vámját Kína kivételével. Így az effektív vámteher 18 százalékponttal emelkedhet az amerikai import és export esetében is. Fokozódik a bizonytalanság világszerte , ez a nagy kereskedelmi kitettséggel rendelkező országokat fokozottan érintheti.

, ez a nagy kereskedelmi kitettséggel rendelkező országokat fokozottan érintheti. A gazdasági sokkokra válaszul szigorúbb pénzügyi kondíciók jellemzik a világgazdaságot, ami az eszközárak jelentős esésében jelenik meg a piacokon.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 Hogy állunk most a vámháborúval? Megnyugodhatunk vagy jöhetnek még meglepetések? Megelégszik ennyivel Trump? Neves nemzetközi szakemberek és hazai elemzők, közgazdászok mondják el friss meglátásaikat.

Jelenleg a fenti forgatókönyv talán pesszimistának tűnik, hiszen megszületett egy megállapodás az EU és az USA között a kereskedel

Hogyan hatna ez Magyarországra?

A most megjelent elemzésben tehát azt vizsgálta az IMF, hogy a fenti stressz forgatókönyv hogyan hatna a magyar gazdaságra. A szakértők szerint a fenti feltevések teljesülése esetén

a magyar GDP 2 százalékkal lenne alacsonyabb a 2026-os alappályához képest.

Ez azt jelenti, hogy a növekedés idén 1,2 százalékponttal, 2026-ban pedig 0,8 százalékponttal lehetne alacsonyabb. Vagyis ebben az évben 0,8%-kal zsugorodna a magyar gazdaság, míg jövőre mindössze 1,2%-os növekedés maradna.

Egy ilyen forgatókönyv mellett további költségvetési kiigazító lépésekre lenne szükség

- szögezi le az elemzés.

A szakértők becslése szerint a stressz forgatókönyv esetében 2030-ig a GDP mintegy egy százalékával lenne magasabb a költségvetési hiány minden évben, mint az alappályán. Vagyis az eredetileg becsült 4,7-4,4%-os deficit bőven 5% fölé kúszhatna. Közben a GDP-arányos adósságráta 5 százalékponttal lehetne magasabb, így meghaladná a 80%-ot.

A magasabb hiány nagyobb forrásbevonási szükségletet is jelentene, ami akár likviditási kockázatot is hordozhat, mivel a bankok állampapír-kitettsége már most is magasnak számít, a devizaadósság aránya pedig meghaladja a magyar hatóságok 30%-os maximális benchmark értékét.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 Milyen lépésekkel ellensúlyozná Magyarország a vámháború negatív hatásait? Ki tudjuk vonni magunkat a globális folyamatok alól? Ezeket a kérdéseket vitatjuk meg a magyar gazdaságpolitika legfontosabb döntéshozóival, cégvezetőkkel és elemzőkkel.

A külső sokk esetén szükséges költségvetési kiigazítás szerkezetét illetően az IMF megismétli azt, amit a magyar büdzséről általánosságban javasolt: hiteles középtávú költségvetési csomagra lenne szükség, melyben a lakosságnak nyújtott állami támogatásokat célzottabbá kellene tenni.

A vámháború elfajulása mérsékelten lefelé nyomná a magyar inflációt az alappályához képest, így az MNB-nek is nőhetne a mozgástere a kamatcsökkentésre – vélik a Valutaalap szakértői. Az esetleges válsághelyzetben a magyar bankok tőkeellátottsága megfelelő maradna – teszik hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images