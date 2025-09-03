Már az Atlanti-óceán túloldaláról is betámadták Trump Fed elleni hadjáratát

Francois Villeroy de Galhau, a francia jegybank elnöke szerdán Bécsben arról beszélt a Bloomberg szerint, hogy
Európának meg kell védenie a jegybankok függetlenségét a Trump-adminisztráció támadásaival szemben.
Kijelentése szerint az amerikai kormányzat lépései komoly visszalépést jelentenek, és veszélyt hordoznak nemcsak a pénzügyi stabilitásra, hanem a demokráciára nézve is.
Az utóbbi hetekben több központi bankár kiállt az amerikai jegybank, a Federal Reserve és annak vezetője, Jerome Powell mellett, miután Donald Trump egyre erőteljesebb nyomást gyakorolt a Fedre a kamatcsökkentés érdekében.
A feszültség a múlt héten tovább fokozódott, amikor Trump megpróbálta eltávolítani Lisa Cook kormányzót a Fed vezetéséből, azzal vádolva, hogy jelzálogdokumentumokat hamisított – Cook ezt határozottan tagadta.
Villeroy hangsúlyozta, hogy a jegybanki függetlenség a tartósan alacsony kamatok és az infláció hosszú távú kordában tartásának előfeltétele.
Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója szintén aggodalmát fejezte ki, és a brit parlament pénzügyi bizottsága előtt „veszélyes útnak” nevezte a Fed elleni politikai beavatkozásokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Carney telefonált Trumppal: kiderült, miről tárgyaltak a két vezető között
Váratlan fordulat a kanadai-amerikai kereskedelmi háborúban.
NATO-Oroszország háború: elmondta a szakértő, hol és hogyan törhet ki a konfliktus
Nem várt helyen dördülhetnek az első fegyvertüzek.
Elképesztő fordulat: külföldre vihetik a szupermodern Szu-57-es vadászgép gyártását az oroszok
Ráadásul egy olyan országba, amely közeli kapcsolatban van Amerikával.
Európa legnagyobb gazdasága drámai lépésre kényszerül: megduplázza az áramkapacitást 2035-ig
Az energiamix kényszerű átalakítása miatt most jöhetnek a gázerőművek.
Túl nagyra hízott a gyógyszergyártó, egy egész országot fogyókúrára fogott
Egyesek már a Nokia sztori megismétlődésétől tartanak.
Azt mondják, betörtek az oroszok a stratégiai fontosságú ukrán városba – Elkezdődött Kupjanszk ostroma
Fontos csata zajlik Harkiv megyében.
Hatalmas mozgás a kötvénypiacon: ilyen nem volt 14 éve, aztán jött a meglepetés
Egy gyors fordulat jött az euróövezeti hozamoknák.
Csak egy kis dollárerősödés kellett és hatalmasat bukott a világverő deviza
A valutánál mérték a legnagyobb globális visszaesést.
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.