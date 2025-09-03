Már az Atlanti-óceán túloldaláról is betámadták Trump Fed elleni hadjáratát

Európai jegybankárok egyre erőteljesebben tiltakoznak Donald Trump amerikai elnök lépései ellen, amelyek szerintük veszélyeztetik a Federal Reserve függetlenségét és a pénzügyi stabilitást. A vita középpontjában Trump kísérlete áll, hogy politikai nyomást gyakoroljon a Fedre és eltávolítson egy vezető tisztviselőt a testületből.

Francois Villeroy de Galhau, a francia jegybank elnöke szerdán Bécsben arról beszélt a Bloomberg szerint, hogy

Európának meg kell védenie a jegybankok függetlenségét a Trump-adminisztráció támadásaival szemben.

Kijelentése szerint az amerikai kormányzat lépései komoly visszalépést jelentenek, és veszélyt hordoznak nemcsak a pénzügyi stabilitásra, hanem a demokráciára nézve is.

Az utóbbi hetekben több központi bankár kiállt az amerikai jegybank, a Federal Reserve és annak vezetője, Jerome Powell mellett, miután Donald Trump egyre erőteljesebb nyomást gyakorolt a Fedre a kamatcsökkentés érdekében.

A feszültség a múlt héten tovább fokozódott, amikor Trump megpróbálta eltávolítani Lisa Cook kormányzót a Fed vezetéséből, azzal vádolva, hogy jelzálogdokumentumokat hamisított – Cook ezt határozottan tagadta.

Villeroy hangsúlyozta, hogy a jegybanki függetlenség a tartósan alacsony kamatok és az infláció hosszú távú kordában tartásának előfeltétele.

Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója szintén aggodalmát fejezte ki, és a brit parlament pénzügyi bizottsága előtt „veszélyes útnak” nevezte a Fed elleni politikai beavatkozásokat.

