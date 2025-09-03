Mintagazdaság nyílik a Vatikán birtokán

Ferenc pápa Áldott légy enciklikájáról kapja a nevét a vörösbor és olívaolaj, amelyet Castel Gandolfo vatikáni birtokain termelnek a több mint húsz hektáros mintagazdaságban, amelyet XIV. Leó avat fel - jelentették be a helyszínen tartott sajtóismertetőn.

XIV. Leó pápa pénteken nyitja meg hivatalosan a Borgo Laudato si nevű mezőgazdasági területet, amely a Rómától alig harminc kilométerre található Castel Gandolfo pápai birtokainak részét képzi. Az avatási ünnepségen Andrea Bocelli és fia, Matteo énekel.

A Laudato si, vagyis Áldott légy kifejezés Szent Ferenctől ered, és Ferenc pápa is ugyanezt a kezdősort adta a 2015-ben megjelent enciklikájának, amely a teremtett világ védelméről szólt. Az idén áprilisban elhunyt egyházfő akarata volt, hogy a Castel Gandolfó-i pápai birtokon olyan agrártevékenység induljon, amely a természetet és az emberi méltóságot is tiszteletben tartja.

Az Áldott légy-gazdaságban "újfajta, fenntartható, a klímaváltozásnak ellenálló" szőlő- és olívabogyó, valamint méztermesztés zajlik - mondta el a gazdaságért felelős Fabio Baggio bíboros az előzetes sajtólátogatáson.

Az első szüretet 2027-ben tervezik, és a borra és olajra is a Laudato si címke kerül.

Jelenleg negyvenen dolgoznak a birtokon, és a Vatikán munkalehetőséget adott egykori elítélteknek és rehabilitált kábítószerfüggőknek.

A teljességében ötvenöt hektáros park, benne a mezőgazdasági területtel, nyitott lesz a közönség előtt: a Vatikán évi 250 ezer látogatóval számol.

