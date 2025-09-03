Mutatjuk, meddig tart az őszi nyár

Európa a forró nyár után átlag feletti hőmérsékletű szeptemberre számíthat, ami a fűtési szezon kezdetéig is kitarthat. Bár az Egyesült Királyságban és Északnyugat-Európában mérséklődik a hőhullám esélye, a kontinens több részén továbbra is meleg idő várható, viszont heves esőzések és viharok kockázata is nő.

Európa a nyári hőhullámok után az átlagnál melegebb szeptember elé néz, amely a szakértők szerint akár az októberben induló fűtési szezonig is elhúzódhat. James Peacock, a MetSwift vezető meteorológusa szerint

a szokatlanul forró nyár után elkerülhetetlen, hogy a szeptember is legalább kissé melegebb legyen az átlagosnál.

A Meteo France szezonális előrejelzése közép-európai szinten is tartósan magasabb hőmérsékleteket valószínűsít, ami segítheti a gázkészletek feltöltését és enyhítheti a téli hiánytól való félelmeket.

A brit Met Office szerint ugyan csökken az újabb hőhullám esélye az Egyesült Királyságban és Északnyugat-Európában, de a MetDesk előrejelzése alapján Spanyolországban, a skandináv térségben és Kelet-Európában legalább szeptember közepéig kitart a meleg idő. Ez nemcsak a napenergia-termelést erősítheti, hanem a szélenergia-kapacitások kihasználását is, különösen az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Nyugat-Skandináviában.

Mindeközben a forró nyár fokozza a heves esőzések és viharok valószínűségét. A MetSwift és a Met Office előrejelzései szeptemberben bőséges csapadékot ígérnek az Egyesült Királyságban, de ez valószínűleg nem lesz elegendő a folyók és tározók vízhiányának teljes pótlására. A német Szövetségi Tengeri és Hidrográfiai Hivatal arra figyelmeztetett, hogy a nyár során rekordmelegre melegedett Északi-tenger tovább táplálhatja a légköri instabilitást, ami késlelteti a lehűlést.

A szakértők ugyanakkor arra számítanak, hogy az őszi alacsony nyomású rendszerek fokozatosan több esőt, felhőt és szelet hoznak majd, miközben a La Niña jelenség kialakulása a Csendes-óceánon egyelőre nem befolyásolja érdemben Európa felmelegedő időjárását.

Címlapkép forrása: Aleksandr Zubkov via Getty Images