Olyan ország vezetné be következőnek az eurót, amely még nincs is az EU-ban

A legfrissebb információk szerint Montenegró politikusai aktívan lobbiznak az Európai Unió vezetőinél, hogy országuk lehessen a közös vámterület legújabb tagja. A csatlakozás a montenegrói tervek szerint hivatalosan 2028-ban történne meg.

Ennél is meglepőbb azonban, hogy az ország vezetői ugyanezzel a dátummal az eurót is bevezetnék a balkáni országban, ami egyedülálló lépésnek számítana az Európai Unió történetében.

A kormány terve első hallásra teljességgel lehetetlennek tűnhet, van azonban egy dolog, ami nagyban segíti a gyakorlati megvalósítást. Ez pedig az, hogy a mintegy 600 000 lakossal rendelkező Montenegró Jugoszlávia 1997-es összeomlása óta nem rendelkezik saját valutával, először a német márkát, majd pedig az eurót kezdte el fizetőeszközként használni.

A kiindulási terv az, hogy a jelenlegi Bizottság mandátumának lejárta előtt Montenegró csatlakozik az Európai Unióhoz. Ezzel együtt pedig a közös valuta bevezetésére is készen fogunk állni

- mondta Jakov Milatovic, az ország elnöke a szlovéniai Bledben megrendezésre kerülő Stratégiai Fórumon.

Az ország első embere szerint Montenegró egyetlen dolgot szeretne elkerülni, egy bármilyen ideiglenes valuta bevezetését.

Ez a lehetőség még csak fel sem merül bennem

- jelentette ki az elnök.

Milatovic véleménye szerint az ország kicsi mérete, NATO-tagsága és az európai sztenderdeknek megfelelő jogrendszer kialakításáért tett lépések lehetővé teszik mindkét csatlakozási folyamat 2028-ig történő lezárását. Az elnök szerint országa EU-ba való belépése nem változtatná meg érdemben a forráselosztás módját, a monetáris és intézményi felkészülés pedig lényegében már le is zajlott.

A tervekről tavaly októberben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy nyilatkozott, hogy bár ambíciózus, de megvalósítható.

A csatlakozás szempontjából kulcskérdés lesz a jegybanki függetlenség biztosítása. A jelenlegi jegybankelnököt, Irena Radovicot az elnök éppen azért nevezte ki, hogy ellenálljon a politikai szférából rá nehezedő nyomásnak, aminek Milatovic szerint az intézmény vezetője eddig eleget is tett. A Bloomberg News forrásai szerint az EU a jövő hónapban szakértői csoportot küld Podgoricába, hogy értékelje a központi bank függetlenségét alátámasztó intézményi környezetet.

