Olyan ország vezetné be következőnek az eurót, amely még nincs is az EU-ban

A legfrissebb információk szerint Montenegró politikusai aktívan lobbiznak az Európai Unió vezetőinél, hogy országuk lehessen a közös vámterület legújabb tagja. A csatlakozás a montenegrói tervek szerint hivatalosan 2028-ban történne meg.
Ennél is meglepőbb azonban, hogy az ország vezetői ugyanezzel a dátummal az eurót is bevezetnék a balkáni országban, ami egyedülálló lépésnek számítana az Európai Unió történetében.
A kormány terve első hallásra teljességgel lehetetlennek tűnhet, van azonban egy dolog, ami nagyban segíti a gyakorlati megvalósítást. Ez pedig az, hogy a mintegy 600 000 lakossal rendelkező Montenegró Jugoszlávia 1997-es összeomlása óta nem rendelkezik saját valutával, először a német márkát, majd pedig az eurót kezdte el fizetőeszközként használni.
A kiindulási terv az, hogy a jelenlegi Bizottság mandátumának lejárta előtt Montenegró csatlakozik az Európai Unióhoz. Ezzel együtt pedig a közös valuta bevezetésére is készen fogunk állni
- mondta Jakov Milatovic, az ország elnöke a szlovéniai Bledben megrendezésre kerülő Stratégiai Fórumon.
Az ország első embere szerint Montenegró egyetlen dolgot szeretne elkerülni, egy bármilyen ideiglenes valuta bevezetését.
Ez a lehetőség még csak fel sem merül bennem
- jelentette ki az elnök.
Milatovic véleménye szerint az ország kicsi mérete, NATO-tagsága és az európai sztenderdeknek megfelelő jogrendszer kialakításáért tett lépések lehetővé teszik mindkét csatlakozási folyamat 2028-ig történő lezárását. Az elnök szerint országa EU-ba való belépése nem változtatná meg érdemben a forráselosztás módját, a monetáris és intézményi felkészülés pedig lényegében már le is zajlott.
A tervekről tavaly októberben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy nyilatkozott, hogy bár ambíciózus, de megvalósítható.
A csatlakozás szempontjából kulcskérdés lesz a jegybanki függetlenség biztosítása. A jelenlegi jegybankelnököt, Irena Radovicot az elnök éppen azért nevezte ki, hogy ellenálljon a politikai szférából rá nehezedő nyomásnak, aminek Milatovic szerint az intézmény vezetője eddig eleget is tett. A Bloomberg News forrásai szerint az EU a jövő hónapban szakértői csoportot küld Podgoricába, hogy értékelje a központi bank függetlenségét alátámasztó intézményi környezetet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Azt mondják, történelmi hibát vétett Donald Trump – Röhögnek az oroszok az elnökön
Úgy látják, Trumpnak is el kellett volna mennie Kínába, a Truth poszttal csak nevetségessé tette magát.
Üzent a kötvénypiac: eddig és ne tovább!
Adósságválság a láthatáron?
Fordult a kocka, a lakásbérlők nyerhetik a legnagyobbat az Otthon Start bevezetésén
Kezdhetnek aggódni a lakáskiadók.
El sem fogadták, máris átalakítják az EU új közös költségvetését
Fontos változtatásokat jelentettek be a 2000 milliárd eurós csomagnál.
Szigorodnak a szabályok: beutaló nélkül már kontrollvizsgálat sem lehetséges
Októbertől új világ jön az orvosi beutalóknál.
Látszólagos győzelem, rejtett veszteségek – a transzatlanti paktum mérlege
Interjú Darvas Zsolttal az EU–USA kereskedelmi megállapodás rejtett részleteiről.
Hírszerzési jelentés: kiderült, mire kellenek Oroszországnak az elrabolt ukrán gyerekek
A brit védelmi minisztérium adta közre információit.
Miközben a Nyugat tárgyalgat, egy veszélyes szövetség titokban építi fel az új világrendet
Az EU csúcsdiplomatája szerint autokratikus hatalmak gyorsítva dolgoznak a jelenlegi hegemónia felszámolásán.
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.