  • Megjelenítés
Pedagógushiány és túlterheltség mellett sem változtat a kormány az oktatásban
Gazdaság

Pedagógushiány és túlterheltség mellett sem változtat a kormány az oktatásban

Portfolio
A Belügyminisztérium a Népszava kérdésére közölte, hogy sem a Nemzeti alaptanterven, sem az országos kompetenciamérés rendszerén nem tervez változtatásokat. Bár a pedagógus-szakszervezet szerint időszerű lenne a NAT felülvizsgálata és a diákok túlterheltségének csökkentése, a tárca szerint nincs jogszabályi kényszer a módosításra.

A Belügyminisztérium szerint nincs napirenden változtatás sem a Nemzeti alaptanterv (NAT), sem a kompetenciamérés rendszerében. A Pedagógusok Szakszervezete felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabályok alapján ötévente szükséges a NAT felülvizsgálata, így a 2020-ban bevezetett alaptantervet idén újra kellene értékelni. Totyik Tamás, a PSZ elnöke szerint a diákok leterheltsége indokolná a módosításokat, hiszen Magyarországon uniós szinten is kiemelkedően magas az óraszám. A minisztérium azonban úgy látja, nincs erre kötelező előírás, és nem válaszolt arra sem, kik végzik a felülvizsgálatot, illetve mikor lesznek nyilvánosak az eredmények.

A kompetenciamérés esetében a tárca azt közölte, hogy az osztályozás kötelező bevezetéséről nem született döntés. Bár korábban felmerült, hogy a mérés eredményeit érdemjeggyé alakítsák, amely a középiskolai felvételibe is beleszámítana, ezt a tervet a szülők többsége elutasította. Idén sem lesz kötelező a jegyek kiosztása, de az iskolák saját hatáskörben dönthetnek úgy, hogy osztályzatokat adnak a kompetenciamérés alapján.

Közben a 2025/2026-os tanév ismét jelentős tanárhiánnyal indult, a PSZ szerint legalább 16 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből. A felmerülő problémák ellenére a Belügyminisztérium továbbra sem tervez változtatásokat sem a tantervben, sem a mérési rendszerben.

Címlapkép forrása: Kawee Srital-on via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ősz
Gazdaság
Mutatjuk, meddig tart az őszi nyár
Pénzcentrum
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility