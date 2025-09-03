Pedagógushiány és túlterheltség mellett sem változtat a kormány az oktatásban

A Belügyminisztérium a Népszava kérdésére közölte, hogy sem a Nemzeti alaptanterven, sem az országos kompetenciamérés rendszerén nem tervez változtatásokat. Bár a pedagógus-szakszervezet szerint időszerű lenne a NAT felülvizsgálata és a diákok túlterheltségének csökkentése, a tárca szerint nincs jogszabályi kényszer a módosításra.

A Belügyminisztérium szerint nincs napirenden változtatás sem a Nemzeti alaptanterv (NAT), sem a kompetenciamérés rendszerében. A Pedagógusok Szakszervezete felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabályok alapján ötévente szükséges a NAT felülvizsgálata, így a 2020-ban bevezetett alaptantervet idén újra kellene értékelni. Totyik Tamás, a PSZ elnöke szerint a diákok leterheltsége indokolná a módosításokat, hiszen Magyarországon uniós szinten is kiemelkedően magas az óraszám. A minisztérium azonban úgy látja, nincs erre kötelező előírás, és nem válaszolt arra sem, kik végzik a felülvizsgálatot, illetve mikor lesznek nyilvánosak az eredmények.

A kompetenciamérés esetében a tárca azt közölte, hogy az osztályozás kötelező bevezetéséről nem született döntés. Bár korábban felmerült, hogy a mérés eredményeit érdemjeggyé alakítsák, amely a középiskolai felvételibe is beleszámítana, ezt a tervet a szülők többsége elutasította. Idén sem lesz kötelező a jegyek kiosztása, de az iskolák saját hatáskörben dönthetnek úgy, hogy osztályzatokat adnak a kompetenciamérés alapján.

Közben a 2025/2026-os tanév ismét jelentős tanárhiánnyal indult, a PSZ szerint legalább 16 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből. A felmerülő problémák ellenére a Belügyminisztérium továbbra sem tervez változtatásokat sem a tantervben, sem a mérési rendszerben.

Címlapkép forrása: Kawee Srital-on via Getty Images