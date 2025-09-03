Putyin az ukrajnai energiaszállítások leállítására szólította fel Szlovákiát

Robert Fico a pekingi második világháborús megemlékezések alkalmával találkozott az orosz elnökkel, ahol szorosabb együttműködésről is tárgyaltak. A beszámolók szerint ezen a megbeszélésen Putyin nyilvánosan felszólította Szlovákiát, hogy állítsa le energiaszállításait Ukrajnába. Putyin méltatta a szlovák kormány "független" politikai álláspontját, és

hangsúlyozta a szorosabb együttműködés fontosságát azon közép-európai országok között, amelyek ellenzik Brüsszel intézkedéseit.

Ezzel lényegében hazánkra is utalhatott, ugyanis a nyár folyamán Szlovákia mellett Magyarország is hivatalosan kérvényezte az Európai Bizottságot, hogy ítélje el az orosz infrastruktúra elleni ismétlődő ukrán támadásokat. A folyamatosan fokozódó olaj- és gázinfrastruktúrát érintő csapásokkal Ukrajna az orosz gazdaság legérzékenyebb pontját célozza.

Legutóbb nagy port kavart a Barátság II. olajvezetéket ért többszöri támadás, amely az olajvezeték-hálózat működésében létfontosságú Unyecsa olajszivattyú-állomást vették célba. Az orosz földön található, a fehéroroszországi és ukrajnai határhoz közeli állomáson halad át Oroszország balti tengeri kikötőjébe (Uszt-Luga) szállított, az orosz árnyékflottának szánt nyersolaj, valamint erre a vezetékszakaszra van rácsatlakozva Fehéroroszország két jelentős olajfinomítója is, ami az orosz piacot is ellátja üzemanyaggal - de kihatással van a magyar és szlovák ellátásra is:

Ebben a kontextusban

Putyin regionális szintű megtorló intézkedést javasolt,

felszólítva Ukrajna szomszédos országait, hogy keleti szomszédjuk korábbi lépéséhez hasonlóan állítsák le az exportjukat - kiemelve, hogy Kijev továbbra is jelentős energiamennyiséget kap szomszédaitól.

Állítsák le a gázexportot, blokkoljak az villamosenergia-szállításokat

- jelentette ki az orosz elnök a tudósítások szerint.

Egy ilyen lépés azonban nagy hullámokat vetne az Európai Unióba, és valószínűleg komoly uniós következményei lennének Szlovákiára - és bármely más hasonló lépést fontolgató EU-s országra nézve.

De mi a helyzet Magyarországgal?

A harmadik támadást követően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ahogy azt már fentebb említettük levélben szólította fel az Európai Bizottságot - Szlovákiával egyetemben -, hogy lépjen fel a hasonló légicsapások ellen. Emellett Szijjártó azt is hozzátette:

végül egy emlékeztető az ukrán döntéshozók számára: a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában…

A miniszter ezzel arra utalt, hogy Ukrajna az energiainfrastruktúráját érintő célzott orosz támadások miatt jelentős áram- és gázimportra szorul rá. Keleti szomszédunk villamosenergia-importja az elmúlt időszakban, a fentebb említett okok miatt drámaian megnőtt: 2024-ben összesen 4,4 TWh-t hozott be külföldről, ami több mint ötszöröse a 2023-as mennyiségnek. Ennek nagyjából egyharmada Magyarországról érkezett, így hazánk vált Kijev egyik legfontosabb energetikai partnerévé.

