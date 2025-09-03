Putyin az ukrajnai energiaszállítások leállítására szólította fel Szlovákiát

Robert Fico a pekingi második világháborús megemlékezések alkalmával találkozott az orosz elnökkel, ahol szorosabb együttműködésről is tárgyaltak. A beszámolók szerint ezen a megbeszélésen Putyin nyilvánosan felszólította Szlovákiát, hogy állítsa le energiaszállításait Ukrajnába. Putyin méltatta a szlovák kormány "független" politikai álláspontját, és
hangsúlyozta a szorosabb együttműködés fontosságát azon közép-európai országok között, amelyek ellenzik Brüsszel intézkedéseit.
Ezzel lényegében hazánkra is utalhatott, ugyanis a nyár folyamán Szlovákia mellett Magyarország is hivatalosan kérvényezte az Európai Bizottságot, hogy ítélje el az orosz infrastruktúra elleni ismétlődő ukrán támadásokat. A folyamatosan fokozódó olaj- és gázinfrastruktúrát érintő csapásokkal Ukrajna az orosz gazdaság legérzékenyebb pontját célozza.
Legutóbb nagy port kavart a Barátság II. olajvezetéket ért többszöri támadás, amely az olajvezeték-hálózat működésében létfontosságú Unyecsa olajszivattyú-állomást vették célba. Az orosz földön található, a fehéroroszországi és ukrajnai határhoz közeli állomáson halad át Oroszország balti tengeri kikötőjébe (Uszt-Luga) szállított, az orosz árnyékflottának szánt nyersolaj, valamint erre a vezetékszakaszra van rácsatlakozva Fehéroroszország két jelentős olajfinomítója is, ami az orosz piacot is ellátja üzemanyaggal - de kihatással van a magyar és szlovák ellátásra is:
Ebben a kontextusban
Putyin regionális szintű megtorló intézkedést javasolt,
felszólítva Ukrajna szomszédos országait, hogy keleti szomszédjuk korábbi lépéséhez hasonlóan állítsák le az exportjukat - kiemelve, hogy Kijev továbbra is jelentős energiamennyiséget kap szomszédaitól.
Állítsák le a gázexportot, blokkoljak az villamosenergia-szállításokat
- jelentette ki az orosz elnök a tudósítások szerint.
Egy ilyen lépés azonban nagy hullámokat vetne az Európai Unióba, és valószínűleg komoly uniós következményei lennének Szlovákiára - és bármely más hasonló lépést fontolgató EU-s országra nézve.
De mi a helyzet Magyarországgal?
A harmadik támadást követően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ahogy azt már fentebb említettük levélben szólította fel az Európai Bizottságot - Szlovákiával egyetemben -, hogy lépjen fel a hasonló légicsapások ellen. Emellett Szijjártó azt is hozzátette:
végül egy emlékeztető az ukrán döntéshozók számára: a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában…
A miniszter ezzel arra utalt, hogy Ukrajna az energiainfrastruktúráját érintő célzott orosz támadások miatt jelentős áram- és gázimportra szorul rá. Keleti szomszédunk villamosenergia-importja az elmúlt időszakban, a fentebb említett okok miatt drámaian megnőtt: 2024-ben összesen 4,4 TWh-t hozott be külföldről, ami több mint ötszöröse a 2023-as mennyiségnek. Ennek nagyjából egyharmada Magyarországról érkezett, így hazánk vált Kijev egyik legfontosabb energetikai partnerévé.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Vlagyimir Szmirnov
Fájdalmas pofont adtak Donald Trump egyik legradikálisabb lépésének
Elgáncsolták az ellentmondásos törvény alkalmazását.
Meghalt egy kamasz a ChatGPT tanácsa után, változás jön a modellnél
Lépett az OpenAI.
Kellemetlen meglepetés érkezett a turizmus főszezonjáról
Kevesebbet nyaraltak itthon a magyarok.
Trump üzenete egyértelmű: ne számítson sok jóra ez az ország
Nem tervezi csökkenteni a rekord magas vámokat az elnök.
Otthon Start: hiába lazított az MNB, nem mindenkinek lesz elég a 10%-os önerő
Van azért egy mindenki számára lehetséges menekülőút.
Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde
0,6 százalékos a plusz.
Jön az első európai ETF, amelyik titkolja, hogy mibe fektet
Ezzel meggátolja, hogy beleköpjenek a levesébe.
Dél-koreai atom- és hidrogéntechnológiával erősítene Szerbia – 2040-re jöhet az első atomerőmű
Régiós kihatása is lehet.
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban