Röntgennel vizsgálhatják a vevők az avokádót a brit Tescókban

A One Third Avocado Scanner néven ismert technológiát a héten kezdték telepíteni az Egyesült Királyság öt Tesco áruházában.

A berendezés röntgensugár segítségével vizsgálja meg a gyümölcsöt,

majd kétféle érettségi állapotot jelez: azonnal pürésíthető vagy inkább salátába való szeletelésre alkalmas.

Lisa Lawrence, a Tesco avokádó beszerzője elmondta: "A szkenner lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy a számukra megfelelő avokádót válasszák ki, így tervezhetik a felhasználást és a kívánt eltarthatóságot, ezáltal csökkentve a pazarlást."

"A pürésített avokádó kovászos kenyéren jelenleg az egyik legnépszerűbb étel, a közösségi médiában receptötletek milliói találhatók, ezért úgy gondoljuk, hogy a szkenner nagyon népszerű lesz a vásárlók körében" - tette hozzá Lawrence.

A tesztelés öt áruházban zajlik:

Cheshunt Extra (Hertfordshire),

Colchester Superstore (Essex),

Stratford-upon-Avon Superstore (Warwickshire),

Wokingham Superstore (Berkshire)

és Salisbury Extra (Wiltshire).

A kiskereskedelmi óriás közlése szerint az avokádó népszerűsége minden idők legmagasabb szintjén van, az elmúlt évben közel 15 millióval több darabot adtak el, mint az azt megelőző 52 hétben.

A kezdeményezést a Westfalia Fruit-tal, a Tesco lincolnshire-i székhelyű globális avokádó beszállítójával együttműködve fejlesztették ki. Emma Howes, a Westfalia Fruit kereskedelmi vezetője kiemelte a vállalat egyéb fenntarthatósági kezdeményezéseit is, köztük a lézeres jelöléssel ellátott avokádókat, amelyek kiváltják a műanyag címkéket, valamint a karton és papír csomagolás bevezetését, amelyek évente 20 millió műanyag darab megtakarítását teszik lehetővé.

