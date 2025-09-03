  • Megjelenítés
Sok embert küldött el a Nespresso
Sok embert küldött el a Nespresso

A Nespresso több mint 200 munkahelyet szüntetett meg az Egyesült Királyságban egy átfogó átszervezés részeként, amely során 11 üzletet zártak be 2024-ben - írta meg a Grocery Gazette.

A kávéóriás alkalmazottainak számát 716-ról 499-re csökkentette a legutóbbi pénzügyi évben. A Nespresso közleménye szerint a lépés célja a működés egyszerűsítése és a "változó vásárlói preferenciákhoz való alkalmazkodás, amelyek az elmélyültebb márkaélményeket részesítik előnyben".

A bezárások ellenére a vállalat brit részlegének forgalma enyhén emelkedett, 338,6 millió fontról 340,7 millió fontra nőtt, míg az adózás előtti nyereség 14 millió fontról 15 millió fontra emelkedett.

Ez már a tizenkettedik egymást követő év, amikor növekedett az adózás előtti nyereség.

Az Egyesült Királyságban a forgalom 306,1 millió fontról 309,9 millió fontra nőtt, míg más régiókban enyhe csökkenés volt tapasztalható, 32,5 millió fontról 30,8 millió fontra.

A vállalat 2024-ben 10,3 millió font osztalékot fizetett anyavállalatának, ami valamivel kevesebb az előző évi 11 millió fontnál. Az igazgatótanács közleménye kiemelte a Nespresso Vertuo rendszerének erős eladásait, valamint a vállalati üzletág növekedését. Megemlítették továbbá a márka belépését az elviteles kávépiacra egy új Nespresso Bárral a londoni Liverpool Street állomás közelében.

"A külső környezet továbbra is rendkívül kihívásokkal teli" - tette hozzá a közlemény. "Az inflációs nyomás, a megnövekedett költségek, az éghajlatváltozás hatásai, valamint az ellátási lánc összetett problémái és a geopolitikai bizonytalanságok továbbra is nyomást gyakorolnak a vállalatra. A növekvő nyersanyagköltségek és olyan tényezők, mint az emelkedő közvetett adók, beleértve a kiterjesztett gyártói felelősségi költségeket, kulcsfontosságú kihívást jelentenek az egész iparág számára."

