Sugárzó iPhone-ok miatt ad ki frissítést az Apple
Sugárzó iPhone-ok miatt ad ki frissítést az Apple

Az Apple EU-szerte szoftverfrissítést ad ki az iPhone 12 telefonokhoz, hogy azok sugárzási szintje megfeleljen az uniós egészségügyi előírásoknak, írja a MacRumors. A lépés Franciaország 2023-as szabályozói döntését követi, amely az Európai Bizottság szerint is indokolt volt, bár az Apple továbbra is vitatja a francia hatóságok mérési módszereit.

Az Apple bejelentette, hogy a következő hetekben az Európai Unió mind a 27 tagállamában szoftverfrissítést tesz elérhetővé az iPhone 12 felhasználók számára, amely csökkenti a készülékek sugárzási szintjét, így azok megfelelnek az uniós egészségügyi szabványoknak. A döntés közvetlen előzménye, hogy az Európai Bizottság indokoltnak nevezte Franciaország 2023-as intézkedését, amikor a francia hatóságok leállították az iPhone 12 forgalmazását a megengedett elektromágneses sugárzási határérték túllépése miatt.

Az Apple akkor is kiadott egy frissítést Franciaországban, bár vitatta a helyi szabályozó hatóság, az ANFR mérési módszereit. A vállalat szerint a tesztek nem vették figyelembe az iPhone off-body érzékelő rendszerét, amelyet nemzetközi szinten is bevizsgáltak és hatékonynak találtak a SAR-határértékek teljesítésében.

Az Apple kitart amellett, hogy a francia mérési eljárás hibás volt, de elfogadja az Európai Bizottság döntését, és megnyugtatja felhasználóit: az iPhone 12 készülékek használata továbbra is biztonságos.

Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

