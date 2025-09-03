Szigorodnak a szabályok: beutaló nélkül már kontrollvizsgálat sem lehetséges

Egy friss kormányrendelet-módosítás értelmében

október 1-jétől a szakorvosi kontrollvizsgálatokhoz is kötelező lesz új beutalót kérni a háziorvostól.

Jelenleg a rendszer úgy működik, hogy amennyiben a beteg három hónapon belül ugyanahhoz a szakorvoshoz jelentkezik vissza, új beutalóra nincs szükség. Az új szabályozás azonban eltörli ezt a lehetőséget: a kontrollvizsgálathoz is új beutalót kell kiállítani, kivéve ha az adott ellátáshoz nincs szükség közvetlen orvosi közreműködésre.

A laborvizsgálatok esetében szintén szigorodnak az előírások: az orvosnak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) ellenőriznie kell, hogy a beteg esetében indokolt-e az ismételt vizsgálat. A jogszabály az e-beutalók használatát is kötelezővé teszi, a kormány finanszírozási eszközökkel ösztönözve ennek elterjedését:

ha egy ellátás nem e-beutaló alapján történik, a finanszírozási összeg 10 százalékát, de legfeljebb 1000 forintot levonnak.

Ugyanez a szankció vonatkozik arra az esetre is, ha az ellátást nem rögzítik az EESZT-ben.

A változás sok beteget érint majd, és könnyen előfordulhat, hogy a pácienseknek újra és újra meg kell küzdeniük a szakorvosi ellátáshoz való hozzáférésért.

Címlapkép forrása: Kondoros Eva Katalin via Getty Images