Sztrájk jöhet a Lufthansánál

A Lufthansa pilótáinak szakszervezete sztrájkszavazást kezdeményez, miután a légitársasággal folytatott nyugdíjrendszerről szóló tárgyalások megszakadtak - írja a Reuters.

A német VC pilótaszakszervezet szerdai közleményében bejelentette, hogy

sztrájkszavazást kezdeményez tagjai körében, miután a Lufthansa légitársasággal folytatott nyugdíjrendszerről szóló tárgyalások összeomlottak.

A Lufthansa válaszában hangsúlyozta, hogy továbbra is a tárgyalásos megoldásra törekszik, és nem kívánt részleteket közölni a megbeszélések tartalmáról.

A szakszervezet közleménye megerősíti a Reuters keddi jelentését, amely egy, a szakszervezeti tagoknak küldött, sztrájkszavazást kezdeményező levélre hivatkozott.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images