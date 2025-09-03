  • Megjelenítés
Térgondnoki szolgálat indul Budapesten
Gazdaság

Térgondnoki szolgálat indul Budapesten

Portfolio
A Budapesti Közművek első körben hat kiemelt forgalmú fővárosi téren – Blaha Lujza tér, Deák Ferenc tér, Etele tér, KÖKI, Örs vezér tere, Széll Kálmán tér – indítja el a térgondnoki szolgálatot heteken belül, írja a Facebookon Karácsony Gergely. Az álláshelyeket erőforrás-átcsoportosítással hozzák létre, a térgondnokok két műszakban, hajnaltól késő estig vigyáznak majd a kijelölt közterek tisztaságára.

A térgondnokok elsődleges feladata a rájuk bízott közterek tisztán tartása,

együttműködnek ebben a kerületi közszolgáltatókkal, a fővárosi cégekkel, de akár az adott téren működő magáncégekkel is, írja Karácsony Gergely. Ha pedig szükséges, gyorsan tudnak segítséget, rendőrt, mentőt, közterület-felügyelőt hívni.

Címlapkép forrása: fővárosi önkormányzat

