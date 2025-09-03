Tízezreket evakuálnak, súlyos árvíz pusztít a világ legnépesebb országában

Súlyos áradások pusztítanak Észak-Indiában, ahol a hatóságok szerint már több tízezer embert kellett kitelepíteni Delhi folyópartjairól. A meteorológusok további viharokra figyelmeztetnek.

Az idei monszunszezon különösen intenzív Indiában, csak augusztusban legalább 130 ember vesztette életét az északi területeken, ahol egész falvak tűntek el és jelentős infrastrukturális károk keletkeztek.

A legújabb árhullám Dzsammu és Kasmír, Himácsal Pradés, Uttarakhand és Pandzsáb északi államokat sújtja, ahol a Chenab és Tawi folyók több helyen is meghaladták a veszélyes szintet.

A megáradt folyók földcsuszamlásokat okoztak és számos utat megrongáltak, elvágva a hegyvidéki területek egyes részeit India többi részétől. Dzsammu és Kasmír Radzsauri körzetében egy nő és lánya életét vesztette, amikor az esőzések miatt összeomlott házuk fala.

Az Indiai Meteorológiai Szolgálat szerda estére heves esőzéseket jósolt a régióban, különösen Uttarakhand és Uttar Pradesh államokban. A Központi Vízügyi Bizottság közlése szerint a Jamuna folyó kedden átlépte a veszélyes szintet Delhiben.

A helyi média beszámolói szerint

közel 10 000 embert evakuáltak a kormány által a főutak mentén létesített segélyközpontokba.

A Jamuna mentén élő lakosokat 2023-ban is ki kellett telepíteni, amikor a folyó 45 éve nem látott szintre emelkedett.

Himácsal Pradés számos turisztikai célpontját földcsuszamlások sújtották az elmúlt hetekben, miközben a megáradt folyók infrastrukturális károkat okoztak. Mandi körzetben a legutóbbi földcsuszamlásban három ember vesztette életét, és további két személy feltehetően a törmelék alatt rekedt - közölte szerdán Sukhvinder Singh Sukhu, az állam főminisztere.

Az oktatási intézményeket bezárták, és a hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy az árvízveszély miatt maradjanak otthon. A szomszédos Pandzsábban a kormány közlése szerint augusztus 1. óta

30 ember halt meg és közel 20 000 embert kellett evakuálni.

India éléskamrájának számító Pandzsáb síkságain átrohanó víz 150 000 hektárnyi termést pusztított el a kormány keddi közlése szerint. A folyamatos esőzések miatt a hatóságok kénytelenek voltak vizet engedni a gátakból, ami az elmúlt napokban áradásokat okozott India és Pakisztán síkságain.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images