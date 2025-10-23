Amikor utoljára ilyen történt, majdnem 20% esés jött az USA-ban

Találtunk egy ábrát, ami szerint nagyon furcsa dolgok történnek Japánban. Éppen olyanok, mint egy éve, amikor a carry trade bezáródása miatt pár hét alatt 30%-ot esett a japán tőzsde. Elég érdekes a sztori, megnéztük, hogy most megtörténhet-e ugyanez.

Találtunk egy ábrát, ami szerint kísértetiesen hasonlít a helyzet 2024 nyarára, amikor rövid idő alatt 30%-ot esett a japán Nikkei, az amerikai Nasdaq 100 pedig 20%-kal került lejjebb.

Az elmúlt hónapokban nagyon furcsán kezdtek el viselkedni a dolgok Japánban, érdemes rápillantani, hogy mi is történik itt.

Az új gazdaságpolitikai kísérlet legfontosabb hozadéka épp azoknak kedvezhet, akik szeretik az óriási mozgásokat a piacokon.