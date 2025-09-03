  • Megjelenítés
Trump bejelentette: felmondhatja az összes kereskedelmi megállapodást, amit eddig kötött Amerika
Gazdaság

Trump bejelentette: felmondhatja az összes kereskedelmi megállapodást, amit eddig kötött Amerika

Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy az Európai Unióval, Japánnal és Dél-Koreával kötött kereskedelmi megállapodásokat felmondaná, ha a globális vámtarifáit az amerikai bíróságok jogellenesnek minősítenék – írta meg a Bloomberg.

Trump szerdán kijelentette, hogy a vámok tárgyalási előnyt biztosítottak számára olyan megállapodások megkötéséhez, amelyekben az USA megemelhette az importadókat anélkül, hogy a kereskedelmi partnerek viszonozták volna azt.

Az elnök szerint ezek a megállapodások lehetőséget adtak Amerikának, hogy "hihetetlenül gazdag legyen újra".

"Ha nem nyerjük meg ezt az ügyet, országunk rendkívül nagy mértékben fog szenvedni", mondta Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón.

Ezek a megállapodások mind létrejöttek, és azt hiszem, fel kellene bontanunk őket

– fogalmazott.

Az amerikai elnök közölte, hogy adminisztrációja már szerdán a Legfelsőbb Bírósághoz fordul gyorsított eljárásért, hogy hatályon kívül helyezzék azt az alsóbb fokú bírósági döntést, amely szerint jogellenesen hivatkozott egy vészhelyzeti törvényre az úgynevezett "kölcsönös" vámok bevezetésekor.

A bírósági döntés jogi bizonytalanságot teremtett az elnök vámügyi programja körül, ami potenciálisan több billió dollárnyi globális kereskedelmet érinthet.

Trump a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatásköri Törvény (IEEPA) tág értelmezésére támaszkodott, hogy országspecifikus vámokat vezessen be a Kongresszus bevonása nélkül. Az IEEPA nem említi a vámokat, és korábban soha nem használták ilyen célra.

Ezen vámok nélkül kérdéses, hogy Trump rendelkezne-e a szükséges felhatalmazással, hogy egyoldalúan kereskedelmi megállapodásokat kössön. Az elnök többször figyelmeztetett a súlyos gazdasági következményekre, ha a bíróságok úgy döntenének, hogy nincs joga önállóan meghatározni a vámszinteket.

