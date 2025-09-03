Trump üzenete egyértelmű: ne számítson sok jóra ez az ország

Nem tervezi az Indiára kivetett 50 százalékos vámok csökkentését Donald Trump amerikai elnök - derült ki a vezető tegnapi beszédéből. Az Egyesült Államok első embere arra a riporteri kérdésre, mely szerint fontolgatja-e a vámok csökkentését, határozott nemmel felelt.

Jó a kapcsolatunk Indiával, de a kereskedelmi kapcsolatunk hosszú évekig egyoldalú volt. India a világ legmagasabb vámjaival sújtott minket már hosszú idő óta

- indokolta döntését enyhén túlozva Trump.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök augusztusban 25 százalékos pótlólagos vámokat vetett ki Indiára (melynek köszönhetően a teljes vámteher 50 százalékra emelkedett), mivel az ázsiai ország jelentős mennyiségű orosz nyersolajat importál, életben tartva ezzel a háborús gazdaságot.

Az 50 százalékos vámok India USA-ba irányuló exportjának több, mint felét érintik, így nem meglepő, hogy exportvállalatok tömege került a csőd szélére a vámok életbe lépését követően. Az Egyesült Államok India legnagyobb kereskedelmi partnere: az ázsiai ország kivitelének mintegy 18 százaléka (azaz az ország GDP-jének 2 százaléka) ide irányul.

Az indiai kormány számos intézkedéssel reagált a vámokra. Narendra Modi miniszterelnök bejelentette, hogy kedvező hitelekkel, kormányzati transzferekkel és adócsökkentésekkel igyekszik segíteni a bajba jutott vállalatokat. A vezető ezzel együtt elítélte Trump intézkedését és kijelentette, hogy Indiai mindaddig orosz olajat fog vásárolni, amíg pénzügyileg ez megéri neki.

Ezzel együtt az ázsiai ország nyitott lenne a jelenleg érvényes kereskedelmi feltételek újratárgyalására, sőt, Trump hétfői posztja szerint még azt is felajánlotta, hogy teljesen eltörli az amerikai termékekre kivetett vámokat.

Az efféle engedmények azonban most már túl későek, ennek évekkel ezelőtt kellett volna megtörténnie

- jelentette ki Trump a tegnapi sajtóeseményen.

Ezzel együtt a szakértők úgy vélik, hogy továbbra is van esély a konfliktus rendezésére és egy, a jelenleginél mindkét fél számára kedvezőbb kereskedelmi megállapodás megkötésére.

Piyush Goyal, India kereskedelmi minisztere optimista, és úgy véli, hogy novemberig elérhető az ázsiai országban oly nagyon várt megállapodás.

Az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásainkban a geopolitikai tényezők átmenetileg felülírták a kereskedelempolitikai kérdéseket, de bízom benne, hogy a folyamat rövidesen normalizálódik, és őszre egy kétoldalú kereskedelmi megállapodást tudunk véglegesíteni

- jelentette ki a miniszter.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images