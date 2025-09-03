Trump üzenete egyértelmű: ne számítson sok jóra ez az ország

Nem tervezi az Indiára kivetett 50 százalékos vámok csökkentését Donald Trump amerikai elnök - derült ki a vezető tegnapi beszédéből. Az Egyesült Államok első embere arra a riporteri kérdésre, mely szerint fontolgatja-e a vámok csökkentését, határozott nemmel felelt.
Jó a kapcsolatunk Indiával, de a kereskedelmi kapcsolatunk hosszú évekig egyoldalú volt. India a világ legmagasabb vámjaival sújtott minket már hosszú idő óta
- indokolta döntését enyhén túlozva Trump.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök augusztusban 25 százalékos pótlólagos vámokat vetett ki Indiára (melynek köszönhetően a teljes vámteher 50 százalékra emelkedett), mivel az ázsiai ország jelentős mennyiségű orosz nyersolajat importál, életben tartva ezzel a háborús gazdaságot.
Az 50 százalékos vámok India USA-ba irányuló exportjának több, mint felét érintik, így nem meglepő, hogy exportvállalatok tömege került a csőd szélére a vámok életbe lépését követően. Az Egyesült Államok India legnagyobb kereskedelmi partnere: az ázsiai ország kivitelének mintegy 18 százaléka (azaz az ország GDP-jének 2 százaléka) ide irányul.
Az indiai kormány számos intézkedéssel reagált a vámokra. Narendra Modi miniszterelnök bejelentette, hogy kedvező hitelekkel, kormányzati transzferekkel és adócsökkentésekkel igyekszik segíteni a bajba jutott vállalatokat. A vezető ezzel együtt elítélte Trump intézkedését és kijelentette, hogy Indiai mindaddig orosz olajat fog vásárolni, amíg pénzügyileg ez megéri neki.
Ezzel együtt az ázsiai ország nyitott lenne a jelenleg érvényes kereskedelmi feltételek újratárgyalására, sőt, Trump hétfői posztja szerint még azt is felajánlotta, hogy teljesen eltörli az amerikai termékekre kivetett vámokat.
Az efféle engedmények azonban most már túl későek, ennek évekkel ezelőtt kellett volna megtörténnie
- jelentette ki Trump a tegnapi sajtóeseményen.
Ezzel együtt a szakértők úgy vélik, hogy továbbra is van esély a konfliktus rendezésére és egy, a jelenleginél mindkét fél számára kedvezőbb kereskedelmi megállapodás megkötésére.
Piyush Goyal, India kereskedelmi minisztere optimista, és úgy véli, hogy novemberig elérhető az ázsiai országban oly nagyon várt megállapodás.
Az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásainkban a geopolitikai tényezők átmenetileg felülírták a kereskedelempolitikai kérdéseket, de bízom benne, hogy a folyamat rövidesen normalizálódik, és őszre egy kétoldalú kereskedelmi megállapodást tudunk véglegesíteni
- jelentette ki a miniszter.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Sugárzó iPhone-ok miatt ad ki frissítést az Apple
Francia tiltás után EU-szintű változtatás jön.
Olyan újítás jön Szegeden, ami évente 1,8 millió köbméter gázt spórol meg
Európa második legnagyobb geotermikus rendszere.
Hatalmas fordulat: a Google megúszta a Chrome eladását, szárnyal az árfolyam.
7 százalékos pluszban nyithat.
Németországból Miskolcra telepíti a gyártást a Bosch
Újabb bővítés jön a magyarországi üzemben.
Zivatar, viharos széllökés, jégeső is jöhet ma
De alapvetően napos idő várható.
Történelmi felfordulást hoz a nyugdíjreform, az állampapírok ihatják meg a levét
Hatalmas eladási hullám jöhet a kötvénypiacon.
Kiterítette a lapjait Lavrov: Moszkva egy jottányit sem enged a követeléseiből
Azért arra számít, hogy a tárgyalások folytatódnak Ukrajnával.
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.