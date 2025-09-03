Túl nagyra hízott a gyógyszergyártó, egy egész országot fogyókúrára fogott

Ha a Novo Nordisk köhög, az egész dán gazdaság megfázik. A mostanság címlapokon szereplő Ozempic és Wegovy súlycsökkentő szereket gyártó cég visszafogta értékesítési várakozásait, mire Dánia legnagyobb bankja kétszer annyival vágta vissza az ország GDP-növekedési előrejelzését, mint amennyire idén Magyarországon számítanak az egész évre. Cikkünkben feltárjuk, milyen hatása van annak, ha egy vállalat már akkorára nő, mint az ország, ahol alapították.

A Danske Bank durván visszavágta a dán gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzéseit. A döntést az ország híres inzulin- és fogyókúrás gyógyszert gyártó cégének gyengébb eladási kilátásaival és a nemzeti statisztikai hivatal adat-felülvizsgálatával indokolták.

A legnagyobb dán hitelező már úgy látja, hogy idén 1,8%-kal növekedhet az északi ország gazdasága a korábban feltételezett 3,2%-os ütem helyett.

A Novo Nordisk 250 milliárd dolláros piaci értéke (kapitalizációja) a teljes dán gazdaság éves teljesítményének 60 százalékával egyenlő. Az arány azután néz ki így, hogy idén 44 százalékot veszített értékéből a vállalat – a csúcson többre taksálták, mint amennyi hazájának egyéves GDP-je volt.

Nem csoda, hogy ilyen nagy hatása van a cégnek. Mivel a gyógyszergyártó termelése beleszámít Dánia bruttó hazai termékébe, a várakozások bármilyen visszafogása "szinte automatikusan" hatással lesz az ország növekedési adataira – mondta Las Olsen, a Danske Bank vezető közgazdásza.

Márpedig július végén pont ez történt: a menedzsment az erre az évre vonatkozó korábbi, 13-21%-os értékesítésnövekedési várakozásait 8-14%-ra mérsékelte. A hírre egyetlen nap alatt 23%-os mélyrepülést produkált a részvény árfolyama, ami súlyosan érintette az évek során az eszközből alaposan betárazó dánokat. A Sydbank becslései szerint a nyugdíj-megtakarításokat figyelmen kívül hagyva is 38 milliárd koronás veszteséget könyvelhettek el aznap részvény portfóliójukban a háztartások. A veszteség egyenlő a lakosság teljes éves árukra és szolgáltatásokra fordított összegének 3 százalékával.

A város, amit a Novo Nordisk éltet

Kevés helyen lehet jobban érezni a cég hatását, mint Kalundborgban. A 17 ezres városban található a "Biotek City" (vagyis a Novo épület- és gyárkomplexuma) London pénzügyi központjának több mint a felét beterítené. A gyógyszergyártó az 1960-as évek vége óta működik itt, és a világ inzulingyártmányainak több mint 50 százalékát állítják helyben elő. A helyszín jelenleg egy gigantikus építési területre emlékeztet, mindenhol látható földrendezési munkálatokkal, darukkal és markológépekkel. Nem csupán a gyárak egy részének felújítása vált most esedékessé, de új igényeknek is meg kell felelni: itt is gyártják a Novo fogyókúrás gyógyszereit.

A vállalat ezen kívül támogatásain keresztül is hozzájárul a város látképének és infrastruktúrájának átalakításához.

Az ő pénzügyi segítségükkel épült vasútállomás, egy kutatólabor és egy egyetemi biotech kampusz.

Két egyetem tervez képzést indítani a településen, és éppen most készül az autópálya-összeköttetés a fővárossal.

A közgazdaságtanban multiplikátorhatásként ismert jelenség jelei is egyértelműek: a vállalat becslései szerint az építkezése 1300 új munkahelyet teremt majd. A város polgármestere februárban a BBC-nek arról beszélt, hogy egy helyi benzinkutasnak minden reggel 30 kg sertéshúst kell megsütnie, hogy lépést tudjon tartani az igényekkel. "Ezek a szakemberek szeretik a sertéshúsos szendvicset" – mondta Martin Damm. Egy szupermarket kicsit több, mint egy hónap alatt 17,5 ezer hotdogot értékesített az éhes munkásoknak. Egy virágbolt gyakorlatilag csak abból él, hogy az új alkalmazottaknak készít üdvözlő virágcsokrot – legalábbis élt, amíg augusztus 20-án be nem jelentették a toborzás szüneteltetését. Damm úgy kalkulál, hogy minden új Novo-s munkahely 3 másik létrehozását segíti elő.

Az elmúlt évek rapid növekedését a lakosok a saját zsebükön is érezhetik. Az évtizedben már 6-szor csökkentett adót az önkormányzat. Ezt az tette lehetővé, hogy a város gazdasága gyorsan bővült: 2022-ben például 27%-kal. A honlapjukon büszkén hirdetik, hogy ők Dánia leggyorsabban növekvő települése.

A környék fontos oktatási és kutatási központtá is vált. A vállalat utánpótlását jelentős részben a University College Absalon egyetem diákjai biztosítják. Ahogyan a Bloomberg cikke is megjegyzi, az intézmény kalundborgi kampusza éppen a Novo gyárának szomszédságába költözött, nem sokkal azt követően, hogy egy 4,2 milliós adományt kapott a cégtől. A gyógyszervállalat gyakornokságot és vendégelőadókat biztosít, gyárlátogatásokat rendez és felszerelést adományoz. Egy Novo Alapítvány által alapított kutatólaborban az alapszakos hallgatók arra is lehetőséget kapnak, hogy a cég alkalmazottaival együtt kutassanak.

Semmilyen másik cég nem költ annyit filantróp ügyekre, mint a Novo alapítványa – még a szintén nagy nemzetközi vállalattá növekvő Lego sem ér a gyógyszergyártó közelébe.

Az alapítvány Dánia orvosi kutatásainak 27%-át pénzeli, és 9500 tudós munkáját támogatja.

Ez majdnem annyi kutató, mint amennyi a cégen belül dolgozik.

A Nokia-kockázat

Egyetlen cég ekkora súlya a gazdaságban természetesen aggodalmat kelt. A félelmet a finn telefongyártó vállalat nyomán Nokia-kockázatként kezdték emlegetni. A Nokia Európa legértékesebb vállalata volt és egy évben a társasági adó ötödét fizette be az államkasszába. Amikor a vállalat versenyhelyzete gyorsan romlani kezdett, azt egész Finnország megérezte. 2009-ben 8,1 százalékkal esett a bruttó nemzeti össztermékük – aminek a becslések szerint nagyjából a fele a Nokia zuhanásának volt köszönhető.

A dán kormányzat szerint a Novo Nordisk nem jelent ekkora kockázatot, mivel a termelés jelentős része külföldön történik. Valószínűleg a foglalkoztatottságot és a béreket a gyógyszergyártó esetleges hanyatlása sem vetné drasztikusan vissza – nagyjából 30 ezer alkalmazottuk van az országban. A Danske Bank elemzője pedig arra mutatott rá, hogy a Nokia értékesítései súlyos visszaesésen mentek keresztül, miközben a Novo esetében csak a növekedés üteme lassabb a várakozásokhoz képest. Olsen szerint a dán gazdaság szerkezete is kedvezőbb, mint a finné volt.

Ahogyan azonban a mostani GDP-előrejelzés módosításából is láthatjuk, a gyógyszergyártó befolyása így is jelentős. Nemrég a kormányzat is hasonlóan változtatta meg a növekedési várakozásait az évre, a vártnál gyengébb exportteljesítményre hivatkozva – részben a Novo teljesítménye miatt.

Az erőteljes gyógyszerexport a Danske Bank elemzője szerint hozzájárult ahhoz, hogy a jegybank alacsonyabban tarthatta az alapkamatot, mint az Európai Központi Bank, ezzel olcsóbb hitelfelvételhez segítve a háztartásokat és vállalatokat.

A dán korona árfolyama az euróhoz rögzített. Ha azonban az orvosságok kivitele jelentősen visszaesne, akkor Dániának lehet, hogy irányt kellene váltania és kamatemelésre kényszerülne – vetette fel Soren Kristensen, a Sydbank vezető közgazdásza.

A Novo Nordisk tehát az ország büszkesége, de akár az Achilles-sarkává is válhat. Ezen az segíthetne, ha nem csak a cég ügyfelei kezdenének fogyókúrába, hanem a gyógyszeripar dán gazdaságban betöltött súlya is csökkenne. Persze a vállalat összeomlása szerencsére nem valószínű, így ez a szerkezeti kockázat inkább csak úgy oldódhat, ha a többi szektor növekedése lekörözné a gyógyszergyártóét – ez viszont lassú folyamat lesz.

