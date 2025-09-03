  • Megjelenítés
Valami baj van a ChatGPT-vel
Az OpenAI ChatGPT szolgáltatása jelentős működési zavarral küzd, a felhasználók tömeges panaszai szerint a chatbot nem válaszol a beérkező üzenetekre - jelentette a 24.hu.
A Downdetector weboldal-figyelő szolgáltatás adatai alapján

a problémák szeptember 3-án, reggel 8:30 körül kezdődtek, és azóta folyamatosan növekszik a bejelentések száma.

Az OpenAI hivatalos oldalán - jelentős késéssel - elismerte a hibát, közleményükben jelezték, hogy a ChatGPT nem jeleníti meg a válaszokat a felhasználói felületen, és már dolgoznak a probléma kivizsgálásán.

A jelenlegi üzemzavar nem egyedülálló eset, hiszen idén júniusban is hasonló technikai nehézségek léptek fel a rendszerben.

Az elmúlt időszakban egyébként több súlyos incidens is kapcsolatba hozható a ChatGPT-vel: a közelmúltban egy anyagyilkossági esetben és egy 16 éves fiatal öngyilkosságában is felmerült a chatbot szerepe, továbbá egy 60 éves férfi kórházi kezelésre szorult a rendszertől kapott tanácsok következtében.

