Zivatar, viharos széllökés, jégeső is jöhet ma
Zivatar, viharos széllökés, jégeső is jöhet ma

Többnyire napos időre számíthatunk szerdán, helyenként azonban zápor, zivatar is kialakulhat, főként keleten és északkeleten. A hőmérséklet délkeleten 32 fokig emelkedhet, míg estére országszerte 17–24 fok közé hűl le a levegő, írja a HungaroMet.

Fokozatosan szakadozik, gomolyosodik az összefüggő felhőzet, és a gomoly- illetve fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható. Eső, záporeső, zivatar csak kevés helyen, nagyobb eséllyel az északkeleti, keleti országrészben fordulhat elő. Főként a Dunántúlon kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet.

Zivatar környékén átmenetileg erős, esetleg viharos széllökés is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 24, 32 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.

A déli órákig kicsi a zivatar kialakulási esélye. Délutántól késő estig egyre inkább a keleti országrészben alakulhatnak ki kevés helyen zivatarok, amelyeket lokálisan intenzív csapadék (> 20 mm), átmeneti viharos széllökés (~60-75 km/h), és jellemzően apró szemű (< 1-2 cm) jég kísérhet, de egy-egy erősebb cellában 2 cm-t meghaladó jégméret sem kizárt.

Címlapkép forrása: Â© Santiago Urquijo via Getty Images

