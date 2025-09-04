A Fed felmérése szerint már most stagfláció van

Az amerikai gazdasági aktivitás „alig vagy egyáltalán nem változott” az elmúlt hetekben – derül ki a Federal Reserve legfrissebb Beige Book jelentéséből. A fogyasztói kiadások több térségben csökkentek, mivel a bérek nem tudták követni az emelkedő árakat, miközben a vámok hatása is egyre erősebben érezhető az inputköltségekben.

Az amerikai gazdasági aktivitás „alig vagy egyáltalán nem változott” az ország nagy részében az elmúlt hetekben – közölte a Federal Reserve a regionális üzleti kapcsolatokat összegző Beige Book jelentésében.

„A tizenkét Federal Reserve körzet közül a legtöbb alig vagy semmilyen változást nem tapasztalt a gazdasági aktivitásban az előző Beige Book időszakhoz képest” – áll a szerdán közzétett jelentésben. „A körzetekben a beszámolók szerint a fogyasztói kiadások stagnáltak vagy csökkentek, mivel sok háztartásban a bérek nem tudták követni az árak emelkedését.”

Ez bizony akárhonnan is nézzük stagfláció. A gazdaság nem növekszik, miközben az inflációs nyomás erősödik. Egy országban ez vagy külső sokk, vagy óriási gazdaságpolitikai hiba miatt szokott bekövetkezni. Az USA-ban a második történt. Bár voltak hangok, amelyek szerint az USA gazdasága nem szenvedi meg a vámokat, mi végig azt az álláspontot képviseltük, hogy ez nem így lesz.

Minden régió áremelkedést tapasztalt: közülük tíz mérsékelt vagy enyhe inflációról számolt be, míg kettő erőteljes inputköltség-növekedést jelzett.

„Szinte minden körzet megemlítette a vámokkal összefüggő áremelkedéseket, és sok helyen különösen az inputköltségekre gyakorolt erős hatást emelték ki”

– áll a jelentésben.

Amerikai 30 éves államkötvény-hozam alakulása (%)

Ahogy a vámok végiggyűrűznek a gazdaságon, a vállalatok részben áremeléssel próbálják ellensúlyozni a növekvő költségeket. A Fed döntéshozói eközben próbálják megtalálni az egyensúlyt az inflációs kockázatok és a munkaerőpiac állapota közötti aggodalmak között, miután a felülvizsgált adatok az elmúlt hónapokban a foglalkoztatás jelentős lassulását jelezték.

„Tizenegy körzet alig vagy semmilyen nettó változást nem tapasztalt a foglalkoztatásban, míg egy körzet szerény csökkenésről számolt be”

– írták.

A legutóbbi Beige Bookot a philadelphiai Fed állította össze az augusztus 25-ig összegyűjtött információk alapján. A jelentés minden körzet üzleti vezetőinek és más kapcsolattartóinak kommentárjait és anekdotáit tartalmazza. A Fed következő kamatdöntő ülésére szeptember 16–17-én kerül sor.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images