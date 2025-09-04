Drágábban, de elvitték a magyar kötvényeket a befektetők

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 57,01 milliárd forint volt, így a lefedettség 380% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 25 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 7,09% és 7,15% között szórt, az
átlaghozam 7,14% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 11 bázisponttal magasabb volt,
mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt kisebb.
Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 66,45 milliárd forint volt, így a lefedettség 443% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 30 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,76% és 6,78% között szórt, az átlaghozam 6,77% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 14 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt kisebb.
A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 15,63 milliárd forint volt, így a lefedettség 156% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,56% és 6,57% között szórt, az átlaghozam 6,56% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 10 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt kisebb.
A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
|Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Meghirdetett mennyiség (m Ft)
|Benyújtott mennyiség (m Ft)
|Elfogadott mennyiség (m Ft)
|Max hozam
|Átlag hozam
|Min hozam
|2025-09-04
|10Y
|2035/A
|15 000
|57 009
|25 000
|7,15
|7,14
|7,09
|2025-09-04
|5Y
|2031/B
|15 000
|66 450
|30 000
|6,78
|6,77
|6,76
|2025-09-04
|3Y
|2029/C
|10 000
|15 629
|10 000
|6,57
|6,56
|6,56
|2025-09-02
|3M
|D251223
|25 000
|31 975
|25 000
|6,16
|6,11
|6,00
|2025-08-28
|15Y
|2041/A
|10 000
|27 850
|15 000
|7,34
|7,33
|7,31
|2025-08-28
|12M
|D260819
|30 000
|29 528
|25 000
|6,18
|6,10
|6,00
|2025-08-27
|6M
|D260218
|20 000
|34 107
|20 000
|6,11
|6,05
|5,85
|2025-07-31
|20Y
|2051/G
|7 000
|7 119
|4 500
|7,58
|7,57
|7,55
|2025-02-13
|30Y
|2051/G
|10 000
|14 610
|10 000
|6,97
|6,94
|6,93
|Adatok forrása: ÁKK.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: RossandHelen
Nagy a baj az Emagnál
Zuhannak a bevételek.
Látványos felvétel: hatalmas robbanásban semmisült meg az orosz Sz-300-as
Nem működött a légvédelem.
A szabályok betartatásán is fog múlni a fenntarthatósági erőfeszítések sikere – Elindult a Portfolio Sustainable World 2025
Szorít az idő a zöld elvárásoknak való megfeleléshez.
Árfolyammanipulációval vádolnak egy kínai bankot a válságországban
Egyre aggasztóbb a devizapiac állapota.
Itt a bejelentés: elkészült a terv, amely végleg megváltoztathatja Ukrajna jövőjét
Zelenszkij szerint nem szimbolikus jellegű az elképzelés.
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Millió forintos kutatói fizetések jönnek
Így akarja megtartani a tehetségeket a kormány.
A Fed felmérése szerint már most stagfláció van
Kijött a Bézs-könyv.
A pályázati támogatás ára: fenntartási kötelezettségek
Siker! Lezártad a projektedet, átmentél a záró elszámoláson, és úgy érzed most végre hátradőlhetsz. De vigyázz! A történet itt még nem ért véget. A fenntartási időszak a pályázatok f
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.