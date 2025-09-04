Drágábban, de elvitték a magyar kötvényeket a befektetők

Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek.

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 57,01 milliárd forint volt, így a lefedettség 380% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 25 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 7,09% és 7,15% között szórt, az

átlaghozam 7,14% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 11 bázisponttal magasabb volt,

mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt kisebb.

Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 66,45 milliárd forint volt, így a lefedettség 443% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 30 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,76% és 6,78% között szórt, az átlaghozam 6,77% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 14 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt kisebb.

A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 15,63 milliárd forint volt, így a lefedettség 156% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,56% és 6,57% között szórt, az átlaghozam 6,56% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 10 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt kisebb.

A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2025-09-04 10Y 2035/A 15 000 57 009 25 000 7,15 7,14 7,09 2025-09-04 5Y 2031/B 15 000 66 450 30 000 6,78 6,77 6,76 2025-09-04 3Y 2029/C 10 000 15 629 10 000 6,57 6,56 6,56 2025-09-02 3M D251223 25 000 31 975 25 000 6,16 6,11 6,00 2025-08-28 15Y 2041/A 10 000 27 850 15 000 7,34 7,33 7,31 2025-08-28 12M D260819 30 000 29 528 25 000 6,18 6,10 6,00 2025-08-27 6M D260218 20 000 34 107 20 000 6,11 6,05 5,85 2025-07-31 20Y 2051/G 7 000 7 119 4 500 7,58 7,57 7,55 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

