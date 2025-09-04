  • Megjelenítés
Drasztikus változás jön a magyarok egyik kedvenc, horvát üdülőhelyén
Drasztikus változás jön a magyarok egyik kedvenc, horvát üdülőhelyén

Dubrovnik 2026-tól előzetes foglalási rendszert vezet be ikonikus városfalainak látogatásához, hogy kezelje a túlturizmus okozta problémákat és megőrizze a helyi lakosok életminőségét - számolt be a Croatia Week.

Mato Franković, Dubrovnik polgármestere az Independent utazási podcastjében jelentette be, hogy két év múlva már csak előzetes foglalással lehet majd belépni a város ikonikus falaihoz. Az intézkedés célja a látogatók számának egyenletesebb elosztása és a túlzsúfoltság megelőzése.

A városvezetés továbbra is fenntartja a napi két óceánjáróra vonatkozó korlátozást, és előírja, hogy a hajóknak minimum nyolc órát kell a kikötőben tölteniük. Ezzel a lépéssel szeretnék elérni, hogy az utasok áramlása egyenletesebb legyen, és a rövid, zsúfoltságot okozó látogatások helyett hosszabb, tartalmasabb tartózkodásra ösztönözzék a turistákat.

A turistabuszokra is szigorúbb szabályok vonatkoznak: az Óváros fő bejáratánál, a Pile-kapunál ütemezett érkezési időpontokat vezettek be. Emellett a város

felülvizsgálja az Óvárosban található apartmanok, éttermek és ajándékboltok számát, hogy meghatározza a fenntartható működéshez szükséges mennyiséget.

A hatóságok egyes ingatlanokat visszavásárolnak, hogy megfizethető lakhatást biztosítsanak családok számára, ezzel is élénkítve a közösségi életet. Ennek részeként egy történelmi palotában iskolát is létrehoztak.

Dubrovnik az elmúlt években a turista-lakos arány tekintetében világelső volt, csúcsidőszakban akár 27 látogató is jutott egy helyi lakosra. A város most a napi 40 eurós Dubrovnik Pass bevezetésével igyekszik kezelni a kulturális látványosságokhoz való hozzáférést, miközben jobb értéket kínál a látogatóknak.

A városvezetés hangsúlyozza, hogy a turizmus továbbra is létfontosságú Dubrovnik gazdasága számára, de a hangsúly a fenntarthatóság felé tolódik. A végső cél egy olyan város kialakítása, amely élhető marad a helyiek számára, miközben gazdagabb élményt nyújt a vendégeknek.

