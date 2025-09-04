Elérte a 100 milliárd forintot: nagy összeg landol a magyar kisvállalkozásoknál

A Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program újabb jelentős állomáshoz érkezett: a kifizetések összege elérte a 100 milliárd forintot, amelyet a nyertes kis- és középvállalkozások előlegként kaptak meg. Eddig több mint 1500 pályázat értékelése fejeződött be, amiből 1351 vállalkozás nyert és 100 milliárd forint támogatás már folyósításra is került - olvasható a minisztérium tájékoztatásában.
A támogatott cégek közül a legtöbb a feldolgozóiparban (572 vállalkozás), az építőiparban (292 vállalkozás), valamint a kereskedelem, szállítás és vendéglátás területén (264 vállalkozás) tevékenykedik, de a szolgáltató szektorban is 200-nál több kkv válthat modernebb technológiára. A legtöbb sikeres pályázat az Észak-Alföldről érkezett, 287 darab, összesen 23 milliárd forint értékben. A támogatások közel kétharmada jut az ország négy legkevésbé fejlett régiójába, Észak-Alföldre, Észak-Magyarországra, Dél-Dunántúlra és Dél-Alföldre.
Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár hangsúlyozta: „a 100 milliárd forintnyi előleg kifizetése bizonyítja, hogy
a program gyors ütemben halad, és valódi segítséget nyújt a hazai kis- és középvállalkozások számára.
Teljesült a célunk, hogy a beruházások minél hamarabb megkezdődjenek, és kézzelfogható eredményeket hozzanak a gazdaság egészének.”
Az előlegként történő kifizetés lehetővé teszi, hogy a vállalkozások azonnal hozzálássanak fejlesztéseik megvalósításához, ne kelljen saját forrásból előfinanszírozniuk az eszközvásárlás teljes költségét, így gyorsabban tudják elindítani gazdaságélénkítő hatású beruházásaikat.
Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a pénz már megjelent a gazdaságban, elindultak a beszerzések, a következő időszakban pedig a nyertes vállalkozásoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a projektmenedzsmentre is. Kiemelte továbbá, hogy azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a nyári időszak elején részesültek támogatásban, szeptember második felében már be kell nyújtaniuk az első projekt-előrehaladási jelentéseket, amelyekben igazolniuk kell, hogy a támogatási összeg legalább 40 százalékára már leadták a megrendelést.
A Demján Sándor 1+1 Program célja, hogy a vállalkozások saját forrásait kiegészítve, kedvező feltételekkel segítse a beruházások finanszírozását. A kormány a program keretében kiemelten támogatja a technológiai fejlesztéseket, a kapacitásbővítést, az energiahatékonysági beruházásokat, ezáltal a foglalkoztatás és a versenyképesség erősítését - emlékeztet az NGM közleménye.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
