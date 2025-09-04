Elkezdődött a 63. Közgazdász-vándorgyűlés

Neumanné Virág Ildikó: Veszprém példát mutat kitartásból
Neumanné Virág Ildikó, az MKT Veszprém Megyei Szervezetének elnöke beszédében kiemelte, hogy Veszprém kulturális sokszínűsége, történelmi öröksége és pezsgő közösségi élete tette lehetővé, hogy 2023-ban méltán viselje az Európa Kulturális Fővárosa címet. Hangsúlyozta, hogy a város sportélete és közösségi összefogása példát mutat kitartásból és együttműködésből.
Elmondta, nagy megtiszteltetés, hogy a Magyar Közgazdász Társaság éves vándorgyűlését Veszprémben rendezhetik meg a Pannon Egyetem, a megyei kamara és az önkormányzat együttműködésével. Hozzátette, büszke arra, hogy az egyetem a régió meghatározó tudományos és innovációs központja, amely hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez és a jövő szakembereinek képzéséhez.
Birkner Zoltán: szárnyalni kezdtünk az önálló vagyongazdálkodásnak hála
Birkner Zoltán, a Pannon Egyetemért Alapítvány elnöke és a Magyar Innovációs Szövetség társelnöke beszédében felidézte, hogy 2020–2021-ben, amikor még a Nemzeti Kutatási és Innovációs Hivatal elnöke volt, Palkovics László miniszter mellett dolgozott azon, hogyan alakítsák át a magyar felsőoktatás rendszerét. Elmondta, hogy az állam célja az volt, hogy hosszú távon versenyképesebbé tegye a magyar felsőoktatást nemzetközi szinten is, és ehhez jelentős, két és félszeres forrásnövekedést biztosított azoknak az intézményeknek, amelyek vállalták a modellváltást. A Pannon Egyetem esetében ez 2022-ben közel háromszoros támogatást jelentett az előző évhez képest.
Beszámolt róla, hogy a kuratórium és az egyetemi menedzsment közösen határozta meg a stratégiai irányokat, amelyekből öt fő célt jelöltek ki: a Pannon Egyetem nemzetközi láthatóságának és méretének növelését, a gazdálkodás modernizálását és önállóságát, a digitális átállást, valamint az intézmény világos, következetes nemzetközi jelenlétének megteremtését.
Elmondta, hogy a célok megvalósítása kézzelfogható eredményeket hozott. Az elmúlt négy évben 80 százalékkal nőtt a felvételizők száma, miközben az országos átlag mindössze 40 százalék volt. A Pannon Egyetem piaci részesedése 2,5 százalékról 4,5 százalékra emelkedett, és idén a legnagyobb növekedést produkálta a hazai felsőoktatási intézmények közül. Mindezt többek között új szakok indításával érték el, köztük mesterséges intelligencia, pszichológia és a bőrgyógyászathoz kapcsolódó képzések elindításával, amelyek korábban nem voltak jelen a magyar piacon.
Kiemelte, hogy a nemzetközi láthatóság érdekében átalakították a kutatási portfóliót, ami 70 százalékos növekedést hozott a Q1-es és D1-es, vagyis a legmagasabb szintű nemzetközi publikációk számában. Ennek köszönhetően a Pannon Egyetem a világ 25 ezer egyeteme közül már a legjobb 5 százalék közé került, a rangsorban a 900–1500. hely között mozogva. Birkner hangsúlyozta, hogy ma már egyértelműen láthatóvá váltak a nemzetközi térképen, és szeretnék ezen az úton folytatni a munkát.
Beszélt az egyetem gazdasági függetlenségéről is, kiemelve, hogy a modellváltás után az intézmény saját gazdálkodása látványosan fejlődött. Felidézte, hogy négy évvel ezelőtt az egyetem épületei még „ószocialista hangulatot” árasztottak, ma viszont több tízmilliárd forintnyi beruházás eredményeként a legfontosabb épületrészek megújultak. A céljuk, hogy 2030-ra minden épületük modern, energiatakarékos és európai színvonalú legyen. Az eddigi fejlesztéseknek köszönhetően az energiafogyasztás már most 20 százalékra csökkent, és ezzel a Pannon Egyetem a legzöldebb magyar felsőoktatási intézménnyé vált.
Porga Gyula: mozgalmas hét jön Veszprémben
Porga Gyula, Veszprém polgármestere köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy nagy megtiszteltetés a város számára, hogy a vándorgyűlés résztvevőit fogadhatják. Elmondta, hogy Veszprém ezen a héten mozgalmas programoknak ad otthont: a gazdasági szakemberek találkozója után egy kiemelkedő egyházi esemény következik, amelyre mintegy tízezer zarándokot várnak.
A polgármester felidézte, hogy Veszprém sikereit az itt élők mentalitásának köszönheti, akik mindig mertek nagyot álmodni, de sosem veszítették el a realitásérzéküket. Példaként említette, hogy az első világháború idején, amikor a férfiak a fronton harcoltak és a város súlyos nélkülözést szenvedett, az itthon maradók közadakozásból zeneiskolát alapítottak. Hangsúlyozta, hogy ennek az elhatározásnak köszönhető, hogy Veszprém ma az UNESCO zenevárosa címet viselheti, és büszke lehet a zeneiskola által nevelt tehetségekre.
Megragadta az alkalmat, hogy megköszönje Varga Mihálynak, akkori pénzügyminiszternek – azóta a Magyar Nemzeti Bank elnöke –, hogy előteremtette a forrásokat, hogy Veszprém Európa kulturális fővárosa lehessen.
Pleschinger Gyula: együttműködési megállapodás született Veszprémmel
Ritkán tudunk Közgazdász-vándorgyűlést szervezni a Dunántúlon, Veszprémben már egyszer volt egy, a hatodik alkalommal 1968-ban, amikor a második ötéves terv értékeléséről volt szó – mondta el beszédében Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, aki azt is elmondta, hogy együttműködésre lépnek a Pannon Egyetemmel a gazdasági képzések erősítésére.
gyűlés fő témája az 1968. január elsején bevezetett új gazdaságpolitika volt. Veszprém mostani rendezvénye így lehetőséget adott arra, hogy visszatekintsenek az akkori reformokra és azok tanulságaira. Pleschinger szerint a résztvevők arról beszéltek, hogyan lehet a mai, fiatal piacgazdaságot érintő szabályokat úgy kombinálni, hogy azok világosabbak, hatékonyabbak legyenek, és jobban illeszkedjenek a jelenlegi körülményekhez.
Hozzátette, hogy a viták során előkerültek olyan aktuális gazdaságpolitikai eszközök, mint az árstop, a kamatstop, az állami szabályozások és a különleges adóintézkedések. A résztvevők azt vizsgálták, miként lehet ezeket rendszerszinten kezelni, illetve milyen feltételek mellett illeszthetők a piacgazdaság logikájába. Pleschinger úgy fogalmazott, hogy a beszélgetések jól mutatták: bár a helyzet folyamatosan változik, valójában nincs teljesen új a nap alatt, hiszen sok kérdés már évtizedekkel ezelőtt is napirenden volt.
Felidézte, hogy az 1968-as gyűlésen elhangzottak közül több gondolat ma is aktuális. Akkor a résztvevők arról beszéltek, hogy a piac szerepét erősíteni kell, a gazdasági verseny kibontakoztatása és a mechanizmusok jobb működése érdekében. Fontosnak tartották a vállalatok önállóságát, a döntéshozatali szabadságot és a felelős gazdálkodást, valamint azt, hogy ezek egyensúlyt teremtsenek a társadalmi jövedelem és a fogyasztás között.
Pleschinger megemlítette, hogy az akkori gyűlés egyik résztvevője, aki az ötvenes években újjáélesztette a Közgazdasági Társaságok Együttműködési Társaságát, később úgy emlékezett vissza, hogy az 1968-as találkozón elsősorban a vállalati önállóság és a verseny szerepét, valamint a gazdálkodási és értékesítési szabadság határait elemezték. A vitákban hangsúlyt kaptak azok a tényezők is, amelyek a vállalati és társadalmi struktúrák megerősítéséhez járultak hozzá.
Elkezdődött a 63. Közgazdász-vándorgyűlés
Idén Veszprémben tartják a 63. Közgazdász-vándorgyűlést 2 plenáris üléssel és 16 helyszíni szekcióval szeptember 4-5-én Veszprémben, a Pannon Egyetemen. A konferencia plenáris üléseinek előadói között az első napon ott lesz Varga Mihály jegybankelnök, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke és a hazai gazdasági élet több jeles szereplője.
Az eseményről élőben tudósítunk.
Címlapkép forrása: Portfolio
Otthon Start: kiderült, milyen lakásokat keresnek a hitelfelvevők
Az ingatlan.com osztotta meg részletesen az adatait.
Ítélet született: egyelőre marad a vitatott adatcsere-rendszer az EU és az USA között
Döntött a Törvényszék.
Teljesen megváltozott az oroszok taktikája: ezzel minden borulhat Ukrajnában
Katonai szakértő beszélt erről.
Otthon Start: ekkora lakáskeresletet még a legtapasztaltabb ingatlanközvetítők se láttak
Történelmi rekordot állított be a Duna House lakáspiaci keresletindexe.
Zuhan a Porsche árfolyama - Kikerül a DAX indexből
Visszasorolják az MDAX-ba.
Úgy tűnik, a fél világ félreértette Trump legfrissebb vámfenyegetéseit
Lehet, hogy egyáltalán nem az EU-ra gondolt, amikor újabb korlátozásokat lengetett be.
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már csak egy hétig lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.