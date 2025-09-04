Erre vártak a magyarok, megjött a részletes időjárás-előrejelzés

Pénteken sok napsütés ígérkezik általában kevés gomolyfelhővel, de az Északi-középhegységben és az Északnyugat-Dunántúlon több gomolyfelhő képződhet, ezeken a tájakon zápor, zivatar előfordulhat. Délutánig gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd északnyugatira, északira fordul, és estétől többfelé megerősödik a szél, zivatar idején is előfordulhat erős, viharos széllökés.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 35 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb.
Szombaton általában gomolyfelhős, száraz idő várható, de keleten, északkeleten a magasabbra törő gomolyfelhőkből helyenként zápor, zivatar kialakulhat, többórás napsütés azonban ott is valószínű. Az északnyugati, északi szél nagy területen megélénkül. Kora reggel általában 15-20, délután 24-32 fok valószínű.
Vasárnap többnyire napos időre van kilátás fátyol- és gomolyfelhőkkel, legfeljebb északkeleten lehet néhol zápor. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 10 és 18, délután 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
Címlapkép: Hajók a balatonfüredi kikötőben Forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd
Ötven éve nem látott rém kopogtat az ajtón – Elkerülhető a stagfláció?
Érdekes témát vitattak meg az elemzők.
Súlyos időjárási összeomlás fenyegeti Európát, rettentő hideg telek jöhetnek
Nagy a bizonytalanség, hogy ez mikor következik be.
Zelenszkij azt mondja, Trump nem örül annak, amit Magyarország csinál
Szlovákiát és Magyarországot is kritizálta az ukrán elnök.
Egy százalék feletti pluszban zárt a BUX
Mind a négy blue chip emelkedett.
Véget ért a párizsi békecsúcs – Bejelentést tett Zelenszkij elnök
Több fontos tanulságot is levont az ukrán vezető.
Rákkeltő ipari festékkel szennyezett currypor jutott Magyarországra, kiadták a figyelmeztetést
Visszahívták a terméket.
Összegyűltek a viharfelhők a benzinkutak felett
Több ok is van az aggodalomra.
Brutális számok repkednek: új időszámítás kezdődik a lakáshitelpiacon
Újabb várakozások érkeztek az Otthon Start lehetséges hatásairól.
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
5,871 milliárd euróból újítanák meg Görögország vízrendszerét
A görög kormány új stratégiát hirdetett a vízügyi problémák kezelésére, válaszul a klímaváltozás súlyos kihívásaira.
A pályázati támogatás ára: fenntartási kötelezettségek
Siker! Lezártad a projektedet, átmentél a záró elszámoláson, és úgy érzed most végre hátradőlhetsz. De vigyázz! A történet itt még nem ért véget. A fenntartási időszak a pályázatok f
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.