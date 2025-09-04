Hatalmas kamatcsökkentést lengetett be Nagy Márton a vállalatoknak

Európa legnagyobb iparágai között van az autóipar, ez jelenleg haldoklik az Európai Unióban. Nem csak Kínából szorulnak ki az európai gyártók, hanem a kínai gyártók növelik a részesedésüket az európai piacon, ami siralmas - hangsúlyozza a miniszter. Szerinte sehol nincs benne az európai gondolkodásban, hogy valamit kezdjünk az autóiparral, nincs elektromos autózással kapcsolatos direktíva,

ez az EU-ban gyakorlatilag nem létező terület.

Könnyű azt mondani, hogy Kínának könnyű, mert államilag támogatják az autógyártókat. Miért nem támogatjuk mi is? - teszi fel a kérdést Nagy Márton.

A miniszter szerint

a kínaiak le fogják tarolni Európa autópiacát.

Mi ebből nyertesen fogunk kikerülni, mert nálunk lesz a BYD európai gyára, de a kontinens összességében vesztes lesz. Ezután Nagy Márton azt fejtegette, hogy a németek részéről érthetetlen, hogy a kínai autók európai piacra lépését hagyják.