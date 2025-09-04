  • Megjelenítés
Hatalmas kamatcsökkentést lengetett be Nagy Márton a vállalatoknak
Hatalmas kamatcsökkentést lengetett be Nagy Márton a vállalatoknak

A kormány az 1+1 Beruházásösztönző Program folytatását és a Széchenyi Kártya Program kamatának jelentős csökkentését tervezi - mondta Veszprémben a 63. Közgazdász Vándorgyűlésen Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Kiemelte, hogy a kormány négy pillérre helyezi a gazdaságpolitikáját a következő időszakban: az otthonteremtésre, az adócsökkentésre, az Országépítési Tervre, valamint az Ipar- és Munkahelyvédelmi Akciótervre.
Állami alkalmazottak béremelése

Az állami alkalmazottak esetében a jövő év elején jön a fegyverpénz kifizetése, és

nem zárható ki, hogy lesznek még további béremelésekről bejelentések

- szögezi le a miniszter.

Reálbérek emelkedése

2010 óta 75%-kal nőtt a reálbér, az infláció ebben okozott egy visszaesést, de azt már ledolgoztuk. A bérkonvergencia továbbra is fontos dolog, ennek tovább kell mennie - mondja a miniszter. Hozzátette, hogy januártól is kétszámjegyű béremelkedés jön majd szerinte, ami azt is jelenti, hogy a garantált bérminimum is kétszámjegyű mértékben növekedhet.

Ipar- és Munkahelyvédelmi Akcióterv

Az 1+1 Beruházásösztönző programot gyakorlatilag lezártuk, a 130 milliárdos keretből 105 milliárdot helyeztünk ki, most gondolkodunk egy 2.0 elindításában 30-50 milliárdos kerettel. A Széchényi Kártya Program esetében

azon gondolkodunk, hogy a jelenlegi 4,5%-os kamatot lehúzzuk 3%-ra.

Országépítési Terv

Az Országépítési Tervvel kapcsolatban publikáltunk egy 47 ezer milliárd forintos programot 2035-ig, ennek a nagy része közútépítés, de vasútépítésre is szükség van. Ezekre elő kell teremteni a pénzt a költségvetésben.

Adóék

Mi mindig az adócsökkentés kormánya voltunk, ebben hittünk. Ma Magyarországon az adóék 41%. az uniós átlag 44%, az OECD-átlag pedig 35%. Kétgyerekeseknél a családi kedvezmény megduplázásával 40% alá, majd az anyák adómentességével bőven 30% alá kerülünk, ami az EU-ban szinte csak Lengyelországban alacsonyabb - emeli ki a miniszter.

Mi a nulla százalékos szja-ban hiszünk, az kaphat ilyen adókulcsot, aki ténylegesen vállal két-három gyermeket

- mondja.

Lakhatási programok

Az önkéntes nyugdíjpénztárakból eddig kivettek nagyjából 40 milliárd forintot, az év végéig ki fognak venni 300 milliárdot lakhatási célra. A SZÉP-kártyákról az összeg 4%-át költötték el erre a célra - mondja a miniszter.

50-100 milliárdba kerül az Otthon Start

Az Otthon Start éves költsége 50-100 milliárd forint a költségvetésben, vannak ennél nagyobb programok, a Lakhatási Tőkeprogram keretében például 200 milliárd forintot már kiutaltunk a fejlesztőknek, akik majd építenek új lakásokat - mondja Nagy.

Otthon Start: a bankok kényszerítették ki

Az Otthon Start programot a bankok hozták létre, korábban megegyeztünk velük, hogy az első lakásra kedvezményes, 5%-os kamatot fognak érvényesíteni, majd ez alól kibújtak, erősen lekorlátozták az elérhető lakások számát. Ebből nőtte ki magát mostanra az Otthon Start, mely széles körű elérhetőséget tud biztosítani - mondja Nagy Márton. Szerinte a jelzáloghitelek aránya a GDP-hez mérve az egyik legalacsonyabb az EU-ban, nagyon alacsony szintről indulunk.

Négy pillér

A vámháború minket is érint, az USA felé van 6,5 milliárd dolláros direkt kitettségünk, további 5 milliárd dolláros indirekt kitettséggel ez összesen 11-12 milliárd dollár - mondja a miniszter. Szerinte négy dologra kell a fókuszt helyezni:

  1. Otthonteremtés
  2. Adócsökkentés
  3. Országépítési Terv
  4. Ipar- és munkahelyvédelmi Akcióterv

A következő időszakban a kormány ezekre, valamint a reálbérek növekedésére és az agráriumra helyezi majd a gazdaságpolitikáját. A rendelkezésre álló forrásokat "ki kell termelni a költségvetésben", ezeket a programokat végig kell vinni.

Nem létezik az elektromos autózás az EU-ban

Európa legnagyobb iparágai között van az autóipar, ez jelenleg haldoklik az Európai Unióban. Nem csak Kínából szorulnak ki az európai gyártók, hanem a kínai gyártók növelik a részesedésüket az európai piacon, ami siralmas - hangsúlyozza a miniszter. Szerinte sehol nincs benne az európai gondolkodásban, hogy valamit kezdjünk az autóiparral, nincs elektromos autózással kapcsolatos direktíva,

ez az EU-ban gyakorlatilag nem létező terület.

Könnyű azt mondani, hogy Kínának könnyű, mert államilag támogatják az autógyártókat. Miért nem támogatjuk mi is? - teszi fel a kérdést Nagy Márton.

A miniszter szerint

a kínaiak le fogják tarolni Európa autópiacát.

Mi ebből nyertesen fogunk kikerülni, mert nálunk lesz a BYD európai gyára, de a kontinens összességében vesztes lesz. Ezután Nagy Márton azt fejtegette, hogy a németek részéről érthetetlen, hogy a kínai autók európai piacra lépését hagyják.

Európa azt a pénz költi, ami nincs

Európa elfelejtette a korábbi versenyképességi jelentéseket - mondja Nagy Márton. Szerinte

Európa elkezdi költeni azt, ami nincs.



Adósságprobléma: Amerika megoldja

Az adósság és a hozamok emelkedését Amerika meg fogja oldani, meg fogja erősíteni a dollár nemzetközi tartalékdeviza szerepét. Nem csodálkoznék, ha a jegybankok nyomás alá kerülnének a közeljövőben, hogy amerikai állampapírokat vásároljanak - emeli ki Nagy Márton.

Miről szól a vámháború?

Az USA gazdaságpolitikája újraformálja a világot, olyan közgazdászok ülnek nagyon fontos pozícióban, akik értik, hogy a gazdaság helyreállítása, gazdasági sikerek nélkül nem lehet pénzt költeni.

Minden arról szól, hogy az Egyesült Államok pénzt akar keresni, több pénzt akar keresni

- szögezi le a miniszter. Szerinte az USA a vámokat egyfajta adóként, könnyű pénzkereseti lehetőségként kezeli, ez nem Amerikában fog inflációt okozni, hanem a világ többi részén, hiszen az elmaradt profitot ott fogják helyettesíteni a cégek.

A miniszter szerint ez működik is, hiszen rengeteg vámbevétel folyik be az amerikai költségvetésbe.

Miről fog beszélni Nagy Márton?

Ma nem beszélek majd az inflációról, a költségvetésről is keveset és a jegybankról sem. Ezekről ugyanis beszéltem tegnap, bárki elolvashatja - kezdi előadását Nagy Márton.

(A hét elején Nagy Márton Londonban járt, ahol pénzügyi befektetőkkel és hitelminősítőkkel beszélt. Ezután egy interjúban elmondta, hogy a gyenge európai növekedés és a választások előtti kormányzati költekezés akár a GDP 4,5%-ára is emelheti Magyarország költségvetési hiányát idén. A tárcavezető szerint a hivatalos 1 százalékos kormányzati várakozásnál alacsonyabb GDP-növekedés esetében sincs veszélyben a büdzsé, valamint a kiadások növelésével sem akarják kockáztatni az ország hitelminősítését. Nagy arról is beszélt, támogatja az MNB 6,5 százalékos alapkamatszintjének fenntartását.)

Hamarosan megszólal Nagy Márton

Az elmúlt napokban Londonban vett részt befektetői találkozókon Nagy Márton, aki szerdán a Reutersnek adott interjújában az eddigi 4,1%-osnál magasabb, 4-4,5%-os idei hiánycélról beszélt. A találkozók után csütörtökön már Veszprémben tart előadást a nemzetgazdasági miniszter, aki a kormány friss gazdasági terveit ismertetheti.

Az előadásról a Portfolio élőben tudósít.

Nagy Márton új hiányszámot mondott be – a hivatalos célnál magasabb lehet a deficit

Címlapkép forrása: Portfolio

