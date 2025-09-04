Horrorkaraván és súlyos balesetek: kiderült, mi történik valójában a magyar autópályákon

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a rendőrség honlapján kiemelte: a vármegye autópálya-szakaszain és gyorsforgalmi útjain jelentős számban közlekednek külföldi személy- és teherautók, amelyek vezetői az elmúlt időszakban egyre több alkalommal okoztak vagy szenvedtek el közlekedési balesetet.
Felidézték, hogy a vármegyében az idén két nagyon súlyos baleset is történt, amelyben külföldiek voltak érintettek: Herceghalom, illetve Páty közelében. A két balesetben heten haltak meg.
A közlemény szerint a rendőrök
július 15. és augusztus 31. között számtalan olyan sofőrrel szemben intézkedtek,
aki nem használta a sofőrkártyát, így a tachográf nem tudta rögzíteni a tényleges vezetési időt. Volt, aki Németország és Románia között, több ezer kilométeren keresztül végig így közlekedett. Nem voltak ritkák a megengedettnél 20, illetve 30 százalékkal súlyosabb teherautók sem, de kiszűrtek egy 16 országon áthaladó "horrorkaravánt" is, valamint másfél hónap alatt több mint száz balesetnél intézkedtek közösen - ismertették.
Több nagyszabású akciót is szerveztek, 16 esetben intézkedtek a biztonsági öv be nem csatolása miatt, amiért összesen több mint félmillió forint közigazgatási bírságot szabtak ki. Egyéb KRESZ-szabálysértés 53 esetben történt. Túlsúlyos járműszerelvénnyel az egyenruhások 16 alkalommal találkoztak, ezekben az esetekben mintegy ötmillió forintnyi közigazgatási bírságot róttak ki.
Mintegy 80 százalékban külföldi állampolgárokkal szemben kellett intézkedniük, a magyar rendőrök kommunikációját román kollégáik nagy mértékben segítették - fűzték hozzá.
Címlapkép: Összeroncsolódott gépjárművek az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa közelében, ahol három kamion összeütközött 2025. május 12-én. A balesetben egy román állampolgárságú nő meghalt, az egyik kamiont vezető férfi súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Forrása: MTI Fotó/Mihádák Zoltán
