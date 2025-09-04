Horváth Gábor: Már kimerítette a mozgásterét a kormány, csak a nagyobb növekedés segíthet

Utoljára 1975-ben, azaz fél évszázaddal ezelőtt érte el az Alaptörvényben is kitűzött 50%-os GDP-arányos szintet a magyar államadósság – idézte fel Horváth Gábor. A Költségvetési Tanács elnöke szerint ez a szint ideális esetben egy felső határ lehetne, de az azóta eltelt időszakban világszintű tendencia volt az adósság növekedése, ez alól Magyarország sem volt kivétel.
A maastrichti kritérium 60%, ehhez képest az Európai Unió átlaga 81%, az eurózónáé még magasabb, 88%. Innen nézve a magyar 73,5%-os adósságráta nem tűnik rossznak, habár a kelet-közép-európai régióban ez a legmagasabb érték, és ennek a kamatkiadásait ki kell termelni, ezért
hátizsákkal futunk a versenytársainkhoz képest.
Magyarország kamatterhe 2024-ben Európa-bajnok szintet ért el, a kamatkiadások nélküli, azaz elsődleges költségvetési egyenleg azonban tavaly egyensúlyba került, a cél ennek az egyensúlynak a megőrzése. Az alacsony növekedés ugyanakkor nagyon megnehezíti az államadósság leépítését – húzta alá Horváth Gábor.
A Költségvetési Tanács számításai szerint, ha bizonyos adóalapok növekedése meghaladja a nominális gazdasági növekedést, az teret nyithat más adók csökkentésének. Ez a GDP 0,4 százalékára tehető, azaz 300-400 milliárd forint körüli mozgásteret jelenthetett, viszont az azóta bejelentett kormányzati intézkedések (többek között az Otthon Start lakáshitelprogram, az állami alkalmazottak lakástámogatása és a kibővített SZJA-mentességek) hatása ezt már 2026-ban meghaladhatja, ezen a helyzeten a vártnál jobb gazdasági növekedés segíthet.
A Horváth Gábor által ismertetett számok szerint az alábbi költségvetési hatások várhatók a főbb kormányzati intézkedésektől:
- Otthon Start Program: 2025-ben néhány milliárd forint, 2026-tól kezdve évi 50-100 milliárd forint;
- Vidéki Otthonfelújítási Program kibővítése: két év alatt (2025-26.) összesen 90 milliárd forint;
- Lakhatási támogatás az állami, önkormányzati és egyéb dolgozóknak: közel évi 100 milliárd forint;
- Két- és háromgyermekes anyák SZJA-mentessége: 2026-ban 340 milliárd forint, majd ezen felül 2027-ben 231 milliárd forint, 2028-ban 248 milliárd forint.
Címlapkép forrása: Portfolio
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Windisch László: egy 4000 milliárd forintos problémát görget Magyarország
Az Állami Számvevőszék elnöke több kényes ügyben is állást foglal.
A Revolut befektetői zsíros hozamokat tehetnek zsebre
Van, aki sokat, és van, aki még annál is többet kereshet.
Ez nagyon kínos: támadásra indultak volna Moszkva stratégiai bombázói, de hatalmas kudarc lett a vége
Komoly problémára utalhatnak az esetek.
Kiderült, mennyire volt meleg és száraz az augusztus
Magyarországon.
Varga Mihály: a felzárkózást nem lehet a forintárfolyam-leértékelésre alapozni
A magyar deviza védelmére a jegybank továbbra is szigorú monetáris politikával készül.
Azt mondták nekik, hogy nem nyertek: valójában 800 millió forintot zsákmányoltak a nevükben
Otthonfelújítási támogatással csaltak, lebuktak.
Drágábban, de elvitték a magyar kötvényeket a befektetők
Aukciót tartott az ÁKK.
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
5,871 milliárd euróból újítanák meg Görögország vízrendszerét
A görög kormány új stratégiát hirdetett a vízügyi problémák kezelésére, válaszul a klímaváltozás súlyos kihívásaira.
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
A pályázati támogatás ára: fenntartási kötelezettségek
Siker! Lezártad a projektedet, átmentél a záró elszámoláson, és úgy érzed most végre hátradőlhetsz. De vigyázz! A történet itt még nem ért véget. A fenntartási időszak a pályázatok f
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.