Horváth Gábor: Már kimerítette a mozgásterét a kormány, csak a nagyobb növekedés segíthet

"Hátizsákkal futunk a régiós versenytársakhoz képest" – hívta fel a figyelmet a 63. Közgazdász-vándorgyűlésen Horváth Gábor a régiós összevetésben kimagasló magyar államadósságszintre utalva. A Költségvetési Tanács elnöke szerint a kormánynak 300-400 milliárd forint körüli adócsökkentési mozgástér állhatott rendelkezésére, de a mostanáig bejelentett intézkedések hatására már 2026-ban kimerül ez a mozgástér.

Utoljára 1975-ben, azaz fél évszázaddal ezelőtt érte el az Alaptörvényben is kitűzött 50%-os GDP-arányos szintet a magyar államadósság – idézte fel Horváth Gábor. A Költségvetési Tanács elnöke szerint ez a szint ideális esetben egy felső határ lehetne, de az azóta eltelt időszakban világszintű tendencia volt az adósság növekedése, ez alól Magyarország sem volt kivétel.

A maastrichti kritérium 60%, ehhez képest az Európai Unió átlaga 81%, az eurózónáé még magasabb, 88%. Innen nézve a magyar 73,5%-os adósságráta nem tűnik rossznak, habár a kelet-közép-európai régióban ez a legmagasabb érték, és ennek a kamatkiadásait ki kell termelni, ezért

hátizsákkal futunk a versenytársainkhoz képest.

Magyarország kamatterhe 2024-ben Európa-bajnok szintet ért el, a kamatkiadások nélküli, azaz elsődleges költségvetési egyenleg azonban tavaly egyensúlyba került, a cél ennek az egyensúlynak a megőrzése. Az alacsony növekedés ugyanakkor nagyon megnehezíti az államadósság leépítését – húzta alá Horváth Gábor.

A Költségvetési Tanács számításai szerint, ha bizonyos adóalapok növekedése meghaladja a nominális gazdasági növekedést, az teret nyithat más adók csökkentésének. Ez a GDP 0,4 százalékára tehető, azaz 300-400 milliárd forint körüli mozgásteret jelenthetett, viszont az azóta bejelentett kormányzati intézkedések (többek között az Otthon Start lakáshitelprogram, az állami alkalmazottak lakástámogatása és a kibővített SZJA-mentességek) hatása ezt már 2026-ban meghaladhatja, ezen a helyzeten a vártnál jobb gazdasági növekedés segíthet.

A Horváth Gábor által ismertetett számok szerint az alábbi költségvetési hatások várhatók a főbb kormányzati intézkedésektől:

Otthon Start Program: 2025-ben néhány milliárd forint, 2026-tól kezdve évi 50-100 milliárd forint;

2025-ben néhány milliárd forint, 2026-tól kezdve évi 50-100 milliárd forint; Vidéki Otthonfelújítási Program kibővítése: két év alatt (2025-26.) összesen 90 milliárd forint;

két év alatt (2025-26.) összesen 90 milliárd forint; Lakhatási támogatás az állami, önkormányzati és egyéb dolgozóknak: közel évi 100 milliárd forint;

közel évi 100 milliárd forint; Két- és háromgyermekes anyák SZJA-mentessége: 2026-ban 340 milliárd forint, majd ezen felül 2027-ben 231 milliárd forint, 2028-ban 248 milliárd forint.

