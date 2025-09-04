  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Péntektől emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak hazánkban - írja a holtankoljak.

A benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj bruttó 2 forinttal kerül majd többe.

A mai napon az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

  • 95-ös benzin: 591 Ft/liter
  • Gázolaj: 593 Ft/liter 
Kicsit alábbhagyott a magyarok vásárlási kedve a nyár közepén

