Az Eurostat csütörtökön közzétett adatai szerint a közös valutát használó 20 országban a kiskereskedelmi forgalom havi szinten 0,5%-kal csökkent júliusban, ami rosszabb, mint az elemzők által várt 0,2%-os visszaesés mértéke.
Éves összehasonlításban a kiskereskedelmi eladások 2,2%-kal nőttek, ami szintén alulmúlta a Reuters elemzői felmérésében jelzett 2,4%-os bővülést.
Az euróövezet gazdasági növekedése váratlanul erős volt az év első felében a háztartások fogyasztásának élénkülése miatt. A közgazdászok körében azonban vita folyik arról, hogy ez a növekedés fenntartható-e az amerikai vámok és a globális gazdasági bizonytalanság okozta bizalomvesztés közepette.
A részletes adatokból az is kiolvasható, hogy hó/hó alapon a Magyarországon tapasztalt 0,5%-os kiskereskedelmi visszaesés a 27 uniós tagállam között az 5. legrosszabb adat volt.
Évesítve pedig csak 8 ország produkált alacsonyabb növekedést a kiskereskedelmi forgalom tekintetében, mint hazánk.
Az élelmiszerek, italok és dohánytermékek kiskereskedelmi forgalma 1,1 százalékkal csökken júliusban a júniusi 0,6 százalék bővülés után. A nem élelmiszeripari termékek forgalomnövekedése 0,6 százalékról 0,2 százalékra mérséklődött. Az üzemanyagok kiskereskedelmi forgalma 1,7 százalékkal esett júliushoz mérten, amikor még 0,8 százalékos emelkedést jegyeztek föl.
Júliusban Horvátországban csökkent a legnagyobb mértékben, 4 százalékkal a havi szintű kiskereskedelmi forgalom, majd Észtországban 2 százalékkal, Németországban pedig 1,5 százalékkal.
A legnagyobb növekedés Litvániában (+1,5 százalék), Lettországban (+1,4 százalék) és Hollandiában (+1,1 százalék) volt havi szinten júliusban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Kiderült az igazság a magyar kiskereskedelemről
Havi alapon az 5. legrosszabb volt a magyar adat.
Ilyen nincs: csúnyán lassul az amerikai foglalkoztatottság
Az ADP felmérése szerint.
A mesterséges intelligenciával lehet szintet lépni az ESG-minősítések világában
A beszállítói előminősítések is jelentősen egyszerűsödhetnek.
Horváth Gábor: Már kimerítette a mozgásterét a kormány, csak a nagyobb növekedés segíthet
A Költségvetési Tanács elnöke is felszólalt a Közgazdász-vándorgyűlésen.
Életbiztosítási rekordok, vihar előtti nyereség a magyar biztosítóknál
Négy éve nem látott ilyet a piac.
A NATO főtitkára megmondta Oroszországnak: nincs beleszólásotok, ki mehet Ukrajnába
Szerinte Putyint nem kell túl komolyan venni.
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
5,871 milliárd euróból újítanák meg Görögország vízrendszerét
A görög kormány új stratégiát hirdetett a vízügyi problémák kezelésére, válaszul a klímaváltozás súlyos kihívásaira.
A pályázati támogatás ára: fenntartási kötelezettségek
Siker! Lezártad a projektedet, átmentél a záró elszámoláson, és úgy érzed most végre hátradőlhetsz. De vigyázz! A történet itt még nem ért véget. A fenntartási időszak a pályázatok f
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.