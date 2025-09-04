  • Megjelenítés
Kiderült az igazság a magyar kiskereskedelemről
Gazdaság

Portfolio
Az euróövezeti kiskereskedelmi forgalom növekedése tovább lassult júliusban, ami megkérdőjelezi, hogy a belföldi fogyasztás képes lesz-e ellensúlyozni az amerikai vámok gazdasági növekedésre gyakorolt negatív hatását.

Az Eurostat csütörtökön közzétett adatai szerint a közös valutát használó 20 országban a kiskereskedelmi forgalom havi szinten 0,5%-kal csökkent júliusban, ami rosszabb, mint az elemzők által várt 0,2%-os visszaesés mértéke.

Éves összehasonlításban a kiskereskedelmi eladások 2,2%-kal nőttek, ami szintén alulmúlta a Reuters elemzői felmérésében jelzett 2,4%-os bővülést.

euro kisker
Forrás: Eurostat

Az euróövezet gazdasági növekedése váratlanul erős volt az év első felében a háztartások fogyasztásának élénkülése miatt. A közgazdászok körében azonban vita folyik arról, hogy ez a növekedés fenntartható-e az amerikai vámok és a globális gazdasági bizonytalanság okozta bizalomvesztés közepette.

A részletes adatokból az is kiolvasható, hogy hó/hó alapon a Magyarországon tapasztalt 0,5%-os kiskereskedelmi visszaesés a 27 uniós tagállam között az 5. legrosszabb adat volt.

Évesítve pedig csak 8 ország produkált alacsonyabb növekedést a kiskereskedelmi forgalom tekintetében, mint hazánk.

Az élelmiszerek, italok és dohánytermékek kiskereskedelmi forgalma 1,1 százalékkal csökken júliusban a júniusi 0,6 százalék bővülés után. A nem élelmiszeripari termékek forgalomnövekedése 0,6 százalékról 0,2 százalékra mérséklődött. Az üzemanyagok kiskereskedelmi forgalma 1,7 százalékkal esett júliushoz mérten, amikor még 0,8 százalékos emelkedést jegyeztek föl.

Júliusban Horvátországban csökkent a legnagyobb mértékben, 4 százalékkal a havi szintű kiskereskedelmi forgalom, majd Észtországban 2 százalékkal, Németországban pedig 1,5 százalékkal.

A legnagyobb növekedés Litvániában (+1,5 százalék), Lettországban (+1,4 százalék) és Hollandiában (+1,1 százalék) volt havi szinten júliusban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

