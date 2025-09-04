Kiderült, mennyire volt meleg és száraz az augusztus

A HungaroMet szolgáltató összegzése szerint az átlagosnál kissé melegebb és szárazabb volt idén az augusztusi hónap.

A 2025. augusztus középhőmérséklete a méréseink alapján országos átlagban 21,7°C, ami 0,5 fokkal meghaladta az 1991–2020-as átlagot.

Az elmúlt években jellemző forró augusztusokhoz képest az idei kevésbé volt meleg.

A Dél-Alföldön is csak kisebb területen alakult 23 fok felett a hónap középhőmérséklete. Az ország többi részén általában 21 és 23 fok között volt az augusztusi átlaghőmérséklet, míg az Északi-középhegységben többfelé 20 fok alatti értékek fordultak elő - összegezték.

Forrás: HungaroMet

Forrás: HungaroMet

A HungaroMet azt is hozzátette, hogy az augusztusi havi csapadék országos átlagban - az eddig beérkezett adatok alapján - 45,6 mm, ami 23%-kal marad el a szokásos mennyiségtől (1991–2020-as átlag: 59,5 mm). A csapadék többnyire záporos jellege miatt viszont nagy térbeli különbségek alakultak ki. A legszárazabb alföldi tájakon 20 mm alatt marad a havi csapadék, de néhol a 10 mm-t sem érte el, miközben a Dunántúlon és az északi határnál voltak olyan térségek, ahol a 100 mm-t is meghaladta a hónap csapadékösszege. A nagyobb csapadékok jelentős része azonban a hónap elején vagy végén hullott le egy-két nap alatt.

Forrás: HungaroMet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images