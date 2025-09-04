Már látják, milyen lehet az időjárás a horvát utószezonban

Az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (ECMWF) adataira támaszkodó prognózis szerint a szeptember-novemberi időszakban az ország nagy részén az 1991-2020-as átlagnál melegebb időjárás várható.

A magasabb hőmérsékletek valószínűsége különösen szeptemberben erős.

Október és november várhatóan közelebb lesz az átlaghoz, főként októberben, bár az átlag feletti értékek továbbra is lehetségesek.

A csapadék tekintetében a DHMZ hangsúlyozza, hogy a hosszú távú előrejelzések összetettebb és kevésbé megbízható képet mutatnak, mint a hőmérsékleti projekciók. A számítások szerint az őszi csapadékmennyiség összességében az átlagos értékek körül vagy kissé alatta alakul majd.

Szeptemberben sok területen csapadékhiány várható, míg októberben kisebb az esélye az átlag alatti csapadéknak. November várhatóan átlagos vagy akár átlag feletti csapadékot hoz az ország egyes részein.

A melegebb időjárási tendencia ellenére a DHMZ figyelmeztet, hogy hideg időszakok továbbra is előfordulhatnak. Lehetségesek hidegbetörések, valamint az átlagosnál jelentősen melegebb időszakok is.

A csapadékeloszlás ingadozásait – a szárazabb és nedvesebb időszakok váltakozását – nem lehet pontosan előre jelezni hosszú távú előrejelzésekben. Az adatok nem teszik lehetővé annak megjóslását, hogy mikor fordulhatnak elő száraz időszakok, meddig tarthatnak, vagy mikor várhatók gyakoribb és intenzívebb csapadékesemények.

