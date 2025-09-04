Ötven éve nem látott rém kopogtat az ajtón – Elkerülhető a stagfláció?

Kísértetiesen hasonlít a jelenlegi gazdasági helyzet a hetvenes évekre, amikor stagfláció névre keresztelték az addig nem ismert gazdasági jelenséget, mely alacsony növekedés és tartósan magas infláció kombinációja volt – hangzott el a Közgazdász Vándorgyűlés csütörtök délutáni panelbeszélgetésében.
Ötven évvel ezelőtt a gazdaságpolitika árkorlátozásokkal próbálta kezelni a helyzetet, amit a közgazdászok jelentős része is üdvözölt. Ugyanakkor ezek az állami beavatkozások felerősítették a stagflációs veszélyeket és hozzájárultak ahhoz, hogy az inflációs várakozások magasan maradjanak – mondta a beszélgetés elején Balatoni András. Az MNB igazgatója szerint fontos különbség, hogy a hetvenes években még nem volt meg a jegybankok hitelessége azzal kapcsolatban, hogy képesek az inflációs célra leszorítani az áremelkedési ütemet.
A példaként felhozott stagflációs időszak velejárója volt a munkanélküliség emelkedése, most viszont azt látjuk, hogy a növekedési problémák ellenére sem emelkedik a munkanélküliség – tette hozzá Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője.
Most azt látjuk, hogy a gazdaság többé-kevésbé kiheverte a koronavírus-járványt, azonban 2022-ben az ukrajnai háború kitörésével újabb költségsokk érte – emelte ki Suppan Gergely. A Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára szerint az USA-ban vannak stagflációra utaló jelek, de legalább a gazdaság tud növekedni, ezzel szemben Európában az inflációs helyzet kedvezőbbnek tűnik, cserébe nincs növekedés.
Suppan szerint a stagflációs helyzet leküzdésének egyetlen módja jelenleg a termelékenység növelése, a mesterséges intelligencia korában nincs is más kiút. Kérdés, hogy ennek az energiaigénye hogyan fedezhető.
Általánosságban a gazdaságban vannak alacsonyabb és magasabb inflációjú rezsimek, mindig vannak sokkok – mondta Balatoni András. Szerinte a kérdés, hogy a jelenleg elszórtan jelentkező kockázatok mikor válnak általános inflációs hatássá, mikor kezd el a gazdaság egy magasabb általános árdinamikára átállni. Az MNB szakembere szerint a probléma jelenleg az, hogy az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján a globalizáció és a világkereskedelem erősödése csökkenteni tudja az inflációt, ezzel szemben a jelenlegi bezárkózás és vámháború csak ráerősít ezekre a folyamatokra.
Jelenleg azt látjuk, hogy a világ egy stagfláció közeli helyzettel szembesül, ezt már az amerikai jegybank is kezdi belátni. Megjelentek a vámháború költségsokkjai, miközben növekedés nem nagyon van – mondta Madár István, a Portfolio vezető elemzője.
A következő időszak legnagyobb kérdése az lehet, mennyire lesznek tartósak a most kibontakozni látszó folyamatok
- emelte ki.
Jelenleg az államadósságok magas szintje jelenti a különbséget a hetvenes évekhez képest, emiatt a világgazdaságban fiskális dominancia van. Ha most is a jegybankokra bízzuk a helyzet megoldását, akkor előbb-utóbb ezek az adósságterhek tovább fognak emelkedni, és esetleg fenntarthatatlanná válnak – hangsúlyozta Madár. Szerinte nagy kérdés, hogy a mostani stagflációs helyzetből lesz-e financial repression, egy olyan pénzügyi elnyomás, amivel kezelhető a tartósan magas inflációs helyzet. A világban szerinte vannak ebbe az irányba mutató jelek, kérdés, hogy ezzel az eszközzel kezelhető-e a jelenlegi helyzet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ötven éve nem látott rém kopogtat az ajtón – Elkerülhető a stagfláció?
Érdekes témát vitattak meg az elemzők.
Súlyos időjárási összeomlás fenyegeti Európát, rettentő hideg telek jöhetnek
Nagy a bizonytalanség, hogy ez mikor következik be.
Zelenszkij azt mondja, Trump nem örül annak, amit Magyarország csinál
Szlovákiát és Magyarországot is kritizálta az ukrán elnök.
Egy százalék feletti pluszban zárt a BUX
Mind a négy blue chip emelkedett.
Véget ért a párizsi békecsúcs – Bejelentést tett Zelenszkij elnök
Több fontos tanulságot is levont az ukrán vezető.
Rákkeltő ipari festékkel szennyezett currypor jutott Magyarországra, kiadták a figyelmeztetést
Visszahívták a terméket.
Összegyűltek a viharfelhők a benzinkutak felett
Több ok is van az aggodalomra.
Brutális számok repkednek: új időszámítás kezdődik a lakáshitelpiacon
Újabb várakozások érkeztek az Otthon Start lehetséges hatásairól.
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
5,871 milliárd euróból újítanák meg Görögország vízrendszerét
A görög kormány új stratégiát hirdetett a vízügyi problémák kezelésére, válaszul a klímaváltozás súlyos kihívásaira.
A pályázati támogatás ára: fenntartási kötelezettségek
Siker! Lezártad a projektedet, átmentél a záró elszámoláson, és úgy érzed most végre hátradőlhetsz. De vigyázz! A történet itt még nem ért véget. A fenntartási időszak a pályázatok f
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.