Tömegesen mondanak fel az Oktatási Hivatalnál - Hatalmas a feszültség

Egy pályakezdő OH-alkalmazott 300 ezer forintos nettó bért kap, egy gyakornok pedagógus idén már 426 ezer forintot kaphat

– állítja a riport. A Pedagógusok Szakszervezete szerint emiatt sokan inkább a tanítást választották, a hivatalnál tömeges a felmondás.

Ugyanakkor a szervezet bértárgyalásokat kezdeményezett és béremelésről is sikerült megegyezést kötni – azonban a dolgozók csak bruttó 30 ezer forint havibér-emelést kaptak. A törvényben előírtak szerint várhatóan újabb emelést kapnak majd jövőre a hivatali dolgozók.

A szakszervezet szerint ekkora emeléstől a bérfeszültség nem fog megoldódni, de az Oktatási Hivatal közölte: a vitás ügyeket az idei évre lezártnak tekintik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images