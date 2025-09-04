  • Megjelenítés
Tömegesen mondanak fel az Oktatási Hivatalnál - Hatalmas a feszültség
Gazdaság

Tömegesen mondanak fel az Oktatási Hivatalnál - Hatalmas a feszültség

Portfolio
Kimaradtak a pedagógus-béremelésből az Oktatási Hivatal munkatársai, emiatt idén olyan súlyossá vált a helyzet, hogy minden 10. alkalmazott felmondott – jelenti az RTL Híradó a HVG információi alapján.

Egy pályakezdő OH-alkalmazott 300 ezer forintos nettó bért kap, egy gyakornok pedagógus idén már 426 ezer forintot kaphat

– állítja a riport. A Pedagógusok Szakszervezete szerint emiatt sokan inkább a tanítást választották, a hivatalnál tömeges a felmondás.

Ugyanakkor a szervezet bértárgyalásokat kezdeményezett és béremelésről is sikerült megegyezést kötni – azonban a dolgozók csak bruttó 30 ezer forint havibér-emelést kaptak. A törvényben előírtak szerint várhatóan újabb emelést kapnak majd jövőre a hivatali dolgozók.

A szakszervezet szerint ekkora emeléstől a bérfeszültség nem fog megoldódni, de az Oktatási Hivatal közölte: a vitás ügyeket az idei évre lezártnak tekintik.

Kapcsolódó cikkünk

Pedagógushiány és túlterheltség mellett sem változtat a kormány az oktatásban

"Tarthatatlan a helyzet", felmondási hullám fenyegeti a tanévkezdést – Megint a magyar kormányhoz fordultak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Konferencia ajánló

Portfolio Sustainable World 2025

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
máv vasút mozdony közlekedés vonat máv csoport saját
Gazdaság
Jó hírt közölt a MÁV: ennek rengeteg utas fog örülni
Pénzcentrum
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility