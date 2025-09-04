Varga Mihály: csak a 2009-es világválságban történt olyan, mint most Magyarországon

Az MNB elnöke hangsúlyozta, hogy a vállalati hitelezés élénkítése kiemelten fontos, mert tartós beruházások nélkül nem lehetséges fenntartható gazdasági növekedés. Ennek érdekében szeptember 1-jén elindították az úgynevezett minősített vállalati hitelprogramot, amely egyszerűbbé, gyorsabbá és kevesebb adminisztrációval teszi elérhetővé a beruházási hiteleket. Célja, hogy olyan projektek szülessenek, amelyek tartósan hozzájárulnak a magyar gazdaság növekedéséhez.

Kitért az ingatlanhitelezés területére is, megemlítve, hogy a jegybank felülvizsgálta az otthonteremtési programok és a piaci kockázatok alakulását. Ennek alapján döntéseket hoztak az ellenőrzési folyamatokról, és bár nem akarnak visszalépni a szigorú, stabilitásra törekvő politikában, figyelembe kell venniük, hogy az ingatlanpiac jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt hónapokban.

Ezért a jegybank rendszeresen monitorozza a piacot, és szükség esetén új lépéseket tesz a stabilabb finanszírozási környezet megteremtése érdekében.

Összegzésként kiemelte, hogy az elmúlt hónapok döntései mind ebbe a stratégiába illeszkednek, és a cél a pénzügyi stabilitás erősítése, valamint a gazdaság hosszú távú növekedésének támogatása.