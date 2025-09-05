A dán jegybankelnök szerint érdemes lenne bevezetni az eurót

Christian Kettel Thomsen, a dán jegybank kormányzója szerint az euró bevezetése erősebb uniós integrációt és nagyobb biztonságot adhatna Dániának a globális bizonytalanság közepette. Bár a korona árfolyama szorosan kötött az euróhoz, Koppenhága jelenleg nem szólhat bele az EKB döntéseibe.

Dániának meg kellene fontolnia az euróövezethez való csatlakozást, ha nagyobb szerepet akar vállalni az Európai Unióban

– mondta Christian Kettel Thomsen, a dán központi bank elnöke, aki szerint a lépés a globális turbulenciákkal szemben is védelmet nyújthatna.

„Dánia már most is ’euróország’ makrogazdasági értelemben, mivel árfolyamrögzítést alkalmaz” – mondta Thomsen egy csütörtöki interjúban. „Azonban az euró bevezetése lehetővé tenné, hogy erősebben részt vegyünk a döntéshozatalban, és jobban integrálódjunk az együttműködésbe.”

Thomsen szerint a kérdés politikai természetű, hiszen a lakosság túlnyomó többsége támogatja a jelenlegi árfolyamrögzítési rendszert, amely a koronát szűk, 2,25%-os sávban köti az euróhoz.

Ez stabilitást biztosít, ugyanakkor Dániának nincs beleszólása az EKB döntéseibe.

A jegybankelnök ugyanakkor jelezte: a fokozódó globális bizonytalanságban az euróövezethez való csatlakozás nagyobb biztonságot adhatna: „Ha a világ bizonytalanabbá válik, és a szabályokat már nem mindenki tartja be, akkor egy kis ország számára biztonságosabb a többiekkel együtt lenni.”

Dánia 1992-ben biztosított magának opt-out lehetőséget az euró bevezetése alól, amelyet a 2000-es népszavazás is megerősített.

A hat eurót elutasító uniós tag közül a dán társadalom a legszkeptikusabb, így a kormányok eddig igyekeztek kerülni a kérdés napirendre vételét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images