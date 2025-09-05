A német acélóriás dolgozóinak több mint kéthermada mondott igent a drasztikus változtatásokra

A Thyssenkrupp dolgozói jóváhagyták a vállalat átfogó szerkezetátalakítási tervét, amely kulcsfontosságú lépés Németország legnagyobb acélgyártójának megújulásához, de a megvalósítás a Thyssenkrupp AG finanszírozási elkötelezettségétől függ.

Az IG Metall szakszervezet pénteken közölte, hogy a szavazáson részt vevő tagok 77%-a támogatta a tervet. A július 21. és szeptember 4. között tartott szavazáson a jogosultak 62%-a vett részt.

A szerkezetátalakítási program magában foglalja a munkahelyek számának csökkentését, a munkaidő rövidítését, a bónuszfizetések mérséklését és telephelyek bezárását,

ugyanakkor 2030-ig elkerüli a kényszerű elbocsátásokat.

A júliusban, a vezetőség és az IG Metall közötti maratoni tárgyalások eredményeként megszületett megállapodás várhatóan évi több mint 100 millió eurós megtakarítást eredményez egy, az ügyet ismerő forrás szerint.

A Thyssenkrupp Steel korábban bejelentette, hogy akár 11 000 munkahelyet is megszüntethet, ami a munkaerő mintegy 40%-át jelenti, valamint a termelési kapacitást 11,5 millió tonnáról 8,7-9,0 millió tonnára csökkenti évente.

Ez a döntés nem volt könnyű sok tagunk számára. De megértették, hogy ezek az áldozatok szükségesek az acélüzletág jövőjének biztosításához

nyilatkozta Knut Giesler, az IG Metall regionális vezetője.

A 2030 szeptemberéig érvényes kollektív szerződés kulcsfontosságú a Thyssenkrupp tágabb stratégiája szempontjából, amely az acélüzletág leválasztását és egy közös vállalat létrehozását célozza Daniel Kretinsky cseh milliárdos holdingcégével, amely már 20%-os részesedéssel rendelkezik a tkSE-ben.

A Thyssenkrupp további 30%-os részesedést tervez eladni a szerkezetátalakítás részeként.

A munkavállalói képviselők szerint most a Thyssenkrupp AG-n a sor, hogy véglegesítse a finanszírozási megállapodásokat.

Elmentünk a fájdalomküszöbünkig és maximálisan hozzájárultunk. Most az igazgatótanácson a sor, hogy cselekedjen."

- mondta Tekin Nasikkol, a tkSE üzemi tanácsának vezetője.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images