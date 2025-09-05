Alakul a feszültség: vitába keveredett Putyin és a Sberbank vezetője

Vlagyimir Putyin orosz elnök visszautasította a Sberbank vezetőjének figyelmeztetését, miszerint az ország technikai recesszióba csúszott, és megvédte a jegybank rekordmagas kamatemeléseit az infláció letörése érdekében. A vita rávilágít a moszkvai döntéshozók közötti egyre nagyobb feszültségekre a gazdaság lassulása közepette.

Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasította Herman Gref, a legnagyobb állami bank, a Sberbank vezérigazgatójának figyelmeztetését, aki szerint Oroszország gazdasága technikai recesszióba került a második negyedévben, és július–augusztusban is a stagnálás jelei láthatók. Gref szerint drasztikus kamatcsökkentésre lenne szükség a hitelköltségek mérséklése érdekében.

„Nem” – válaszolta Putyin, amikor a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon megkérdezték, egyetért-e Gref diagnózisával. Hozzátette: a kormányban is vannak hasonló vélemények, de a magas kamatok szükségesek az infláció letöréséhez. „Biztosítanunk kell a gazdaság puha, nyugodt landolását” – mondta, hogy az árak növekedési üteme visszatérhessen a 4%-os célhoz.

Putyin kiállt a jegybankelnök, Elvira Nabiullina mellett, aki rekordmagas, 21%-os kulcskamat-emeléssel próbálta fékezni a túlhevülő háborús gazdaság inflációját.

Bár a jegybank az utóbbi két ülésén összesen 300 bázisponttal vágta a rátát, az infláció továbbra is több mint kétszerese a célnak, és a szeptember 12-i ülés közeledtével nő a monetáris politika körüli feszültség.

A gazdasági növekedés jelentősen lassult: az idei év első hét hónapjában mindössze 1,1%-kal bővült a GDP, szemben a tavalyi 4,1%-kal. Több kormánytag is borúlátó: Makszim Resnyikov gazdasági miniszter júniusban a recesszió küszöbéről beszélt, míg Anton Sziluanov pénzügyminiszter szerint a gazdaság „viharban” van.

Putyin pénteken hozzátette: „Egyesek szerint a lehűlés már bekövetkezett, de a hitelezés nem állt le. Az ütem lelassult, tudom, egyes iparágakban nem könnyű a helyzet, de

semmi jó nem származna abból, ha engednénk, hogy az infláció eluralja a gazdaságot.”

