Az inflációs helyzet romlik, de a török jegybank elnök optimista

A vártnál magasabb inflációs adat és politikai feszültség nyomán Wall Street gyorsan mérsékelte a török kamatcsökkentési várakozásokat. Fatih Karahan jegybankelnök azonban hangsúlyozta: a kereslet oldali árnyomások enyhülnek, az inflációs kilátások pedig egészségesebbek, mint amilyennek a piac látta.

A török központi bank elnöke, Fatih Karahan derűlátóan nyilatkozott az infláció kilátásairól, miután a vártnál magasabb adatok és a piaci zavarok gyorsan arra késztették a befektetőket, hogy visszafogják a kamatcsökkentési várakozásaikat.

Kedden egy váratlan bírósági döntés a legnagyobb ellenzéki párt ellen széles körű eladási hullámot indított el a török eszközökben, majd szerdán magasabb inflációs adat érkezett augusztusra vonatkozóan.

Ez a kombináció arra késztette a Wall Street nagybankjait, hogy újrarajzolják a kamatcsökkentési pályát, enyhébb ütemű lazítással számolva a szeptember 11-i ülés előtt.

Karahan azonban a Bloombergnek adott interjúban kiemelte, hogy az augusztusi inflációs számok és a második negyedéves GDP-adatok összetétele azt mutatja: a kereslet oldali árnyomások enyhülnek. Bár a GDP 1,6%-kal nőtt, a magánfogyasztás immár két negyedéve negatív.

Hozzátette, hogy az augusztusi infláció – amely 33%-ra lassult az előző havi 33,5%-ról – a vártnál magasabb lett, ugyanakkor a mögöttes trendet jelző fő mutatók „egészségesebb képet” adnak. A jegybank figyelemmel kíséri a lakbérek és az oktatási költségek inflációs várakozásokra gyakorolt hatását is.

A jegybank júliusban váratlanul 46%-ról 43%-ra csökkentette az alapkamatot, négy hónap után először. Azóta több bírósági döntés is megrengette a politikai környezetet, ami a csalódást keltő gazdasági adatokkal együtt a piacokat arra késztette, hogy lassabb ütemű kamatvágást árazzanak.

Karahan szerint azonban nem hagyják, hogy az inflációs várakozások romlása vagy a keresleti nyomás kisiklassza az inflációs kilátásokat: „Nem engedjük, hogy ezek megzavarják a dezinflációs folyamatot.”

A jegybank a múlt hónapban finomhangolta előrejelzéseit: a hivatalos év végi inflációs cél továbbra is 24%, ugyanakkor 25–29% közötti sávot jelölt meg, ahol a tényleges szám végül várhatóan alakulhat.

Karahan szerint ezek az interim célok segítenek meghatározni a monetáris politika szigorának mértékét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images