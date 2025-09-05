  • Megjelenítés
Az inflációs helyzet romlik, de a török jegybank elnök optimista
Gazdaság

Az inflációs helyzet romlik, de a török jegybank elnök optimista

Portfolio
A vártnál magasabb inflációs adat és politikai feszültség nyomán Wall Street gyorsan mérsékelte a török kamatcsökkentési várakozásokat. Fatih Karahan jegybankelnök azonban hangsúlyozta: a kereslet oldali árnyomások enyhülnek, az inflációs kilátások pedig egészségesebbek, mint amilyennek a piac látta.

A török központi bank elnöke, Fatih Karahan derűlátóan nyilatkozott az infláció kilátásairól, miután a vártnál magasabb adatok és a piaci zavarok gyorsan arra késztették a befektetőket, hogy visszafogják a kamatcsökkentési várakozásaikat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Kedden egy váratlan bírósági döntés a legnagyobb ellenzéki párt ellen széles körű eladási hullámot indított el a török eszközökben, majd szerdán magasabb inflációs adat érkezett augusztusra vonatkozóan.

Ez a kombináció arra késztette a Wall Street nagybankjait, hogy újrarajzolják a kamatcsökkentési pályát, enyhébb ütemű lazítással számolva a szeptember 11-i ülés előtt.

Karahan azonban a Bloombergnek adott interjúban kiemelte, hogy az augusztusi inflációs számok és a második negyedéves GDP-adatok összetétele azt mutatja: a kereslet oldali árnyomások enyhülnek. Bár a GDP 1,6%-kal nőtt, a magánfogyasztás immár két negyedéve negatív.

Hozzátette, hogy az augusztusi infláció – amely 33%-ra lassult az előző havi 33,5%-ról – a vártnál magasabb lett, ugyanakkor a mögöttes trendet jelző fő mutatók „egészségesebb képet” adnak. A jegybank figyelemmel kíséri a lakbérek és az oktatási költségek inflációs várakozásokra gyakorolt hatását is.

A jegybank júliusban váratlanul 46%-ról 43%-ra csökkentette az alapkamatot, négy hónap után először. Azóta több bírósági döntés is megrengette a politikai környezetet, ami a csalódást keltő gazdasági adatokkal együtt a piacokat arra késztette, hogy lassabb ütemű kamatvágást árazzanak.

Karahan szerint azonban nem hagyják, hogy az inflációs várakozások romlása vagy a keresleti nyomás kisiklassza az inflációs kilátásokat: „Nem engedjük, hogy ezek megzavarják a dezinflációs folyamatot.”

A jegybank a múlt hónapban finomhangolta előrejelzéseit: a hivatalos év végi inflációs cél továbbra is 24%, ugyanakkor 25–29% közötti sávot jelölt meg, ahol a tényleges szám végül várhatóan alakulhat.

Karahan szerint ezek az interim célok segítenek meghatározni a monetáris politika szigorának mértékét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Nagy Márton
Gazdaság
Nagy Márton bejelentette: elmaradhat a jövedéki adó emelése
Pénzcentrum
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility