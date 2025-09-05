Beindult a magyar innováció, már csak át kellene ültetni a gazdasági gyakorlatba

Bizonytalan, nehezen kiszámítható környezet van a világban, ami nehezíti a vállalatok működését is – hangsúlyozta a 63. Közgazdász-vándorgyűlés KKV-versenyképességre és innovációra fókuszáló szekcióülésén tartott előadásában Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Meglátása szerint a nagy átmenet jelenleg öt területen zajlik: a technológia, a geopolitika, az adósságok, a klímaváltozás és a demográfia terén is évszázadok óta nem látott változásokkal szembesülnek az érintettek.
Az alacsonyabb gazdasági növekedést Európa különösen megszenvedi: a második világháború óta nem szembesültünk a 2020-as éveket jellemző növekedési problémával.
A demográfiai probléma az Egyesült Államokban is megjelenik, idén először csökkenhet az amerikai népesség, Virág Barnabás szerint most átbillenési ponton vagyunk, világszerte egy új jelenség a történelemben, hogy csökkenő népesség mellett kell működtetni a gazdaságot. Magyarországon a Ratkó-gyermekek nagy létszámú generációja elkezdett nyugdíjba menni, ezt némileg ellensúlyozza a foglalkoztatottság növekedése, de azzal kell számolni, hogy évente 40 ezer fővel csökken a munkaképes korú lakosság. A kis- és középvállalkozásoknak egyre nehezebb pótolniuk a munkaerőt, különösen nehéz képzett munkaerőt találni, hiszen a multik nagyobb bért képesek fizetni, ezzel elszívják a munkaerőt.
A GDP-arányos államadósság az 1970-es évek óta világszerte növekszik, sok országban már 3-4% a GDP-arányos kamatteher, ez nagyon komoly probléma, és szűkíti a költségvetések mozgásterét.
A beruházások Magyarországon rendkívül nagyot estek, ezt most már meg kell fordítani, ez nemzetgazdasági érdek – szögezte le Virág Barnabás.
Az IT-szektor termelékenységnövekedése Európában lényegesen elmaradt az Amerikában látott sebességtől, miközben a technológiai forradalom hatalmas sebességgel zajlik, borzasztó gyorsan terjednek el a világon az új technológiák.
A magyar KKV-munkatermelékenység sokáig az uniós átlag felett növekedett, de a 2020-as években megtorpant ez a növekedés. Hátrányt jelent, hogy elaprózott a magyar vállalati struktúra, rendkívül nagy a mikrovállalkozások aránya a gazdaságban. Digitalizációban, innovációban Magyarország ugyancsak elmarad az uniós átlagtól.
Az MNB szerint ugyanakkor a magyar gazdaság látható sikereket is elért, 1100 olyan cég található, amelyek kifejezetten innovációvezéreltek, ők a magyar export több mint tizedét hozták, a GDP-növekedéshez való hozzájárulásuk pedig 22%, őket a jegybank kutatói HIDE-nak (hungarian innovation driven enterprises) nevezték el.
A nyitó előadást követő panelbeszélgetést Baksay Gergely, az MNB ügyvezető igazgatója, az MKT Versenyképességi Szakosztályának elnöke moderálta.
Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkár, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója elmondta, méréseik szerint a 10 főnél nagyobb KKV-k egyharmada tekinthető innováló vállalkozásnak. Ez a tényező a vállalatok eredményeiben is meglátszik: 58%-kal hatékonyabban működnek, 31%-kal magasabb bért fizetnek, 90%-kal többet exportálnak és 150%-kal több főt foglalkoztatnak. Szerinte "nem kell feltalálnunk a spanyol viaszt", legalább annyira fontos lenne a meglévő technológiák alkalmazása, beépítése.
Pozitívumként értékelte, hogy a magyar szabadalmak tavaly igen jelentősen szaporodtak, mintegy 180 fő jelentett be közel 600 szabadalmat, ez az egyetemi kutatásoknak is köszönhető, de nagy kérdés, hogy ezekből a szabadalmakból mennyit lehet átkonvertálni a gazdasági termelésbe. A mesterséges intelligencia kapcsán kiemelte, hogy az ilyen irányú tudást a kormány tervei szerint kísérleti programok keretein belül egészen fiatal kortól kezdve át lehet majd adni a gyerekeknek.
A finanszírozás kapcsán kiemelte, pályázatok is rendre elérhetők, sok KKV pályázik az új technológiák felhasználását célzó projektekre, itt vissza nem térítendő támogatásoknak is lehet helyük. Másrészt a kockázati tőkepiacot is fejleszteni kell, ma Európában teljesen más a megközelítés, mint Amerikában, ahol természetes, hogy 20 projektből 15 be fog bukni, lesz néhány közepes teljesítmény, de ha van 2-3 nagy siker, az már megtérülővé teszi az egész befektetést.
Jakab Roland, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója szerint fontos tevékenység az "alap" kutatás, de a felfedezésnek mielőbb végig kell mennie az értékláncon. Ehhez meg kell érteni az adott tudományos felfedezés lehetséges felhasználási módjait, és ösztönzőrendszer is kell arra, hogy ezeket piacra vigyék. A releváns ösztönzők létrejöttére szerinte minden lehetőség meglesz az állammal kötendő, 25 éves keretmegállapodásuknak köszönhetően.
A fő cél, hogy aki szeretne innoválni, legyen meg ehhez az eszközrendszere – húzta alá.
Fontosnak tartja, hogy rendszerszinten, magas kormányzati program keretein belül támogassák a mesterséges intelligencia adaptációját, felhasználását. Szerinte a megújult magyar szabályozás ebben egyaránt segíti a vállalatokat és a közszférát. Ha nem keressük meg az utat, és keretezzük stratégiába az MI-felhasználását, akkor mindenképpen veszítünk.
Kerékgyártó Gábor, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főközgazdásza rámutatott: nagyon heterogén a magyar KKV-szektor, ezért mindig az egyes alcsoportokat érdemes elemezni. A balatoni turizmusra, vendéglátásra épülő vállalkozásoknak, például egy cukrászdának a számok alapján jelenleg jól megy, míg az ipari beszállítók, különösen a belső égésű autóiparnak szállítók ökoszisztémája pánikhelyzetben van a sokasodó kihívások eredményképpen.
Meglátása szerint a magyar KKV-szektor nagyon találékony, életképes, ez erősség, de gondot jelent a vállalkozók elöregedése, illetve az utódlás, generációváltás kérdése, hiszen a fiataloknak nem feltétlenül vonzó a nagyszüleik által létrehozott vállalkozás. A szabadalmak kapcsán azt tanácsolja, addig a pontig érdemes az innovációt elvinni, ahol felvásárolják a céget, és nem tovább, ugyanis egy perben akár egy kínai óriáscéggel állhat szemben egy kis magyar vállalkozás, ami eleve hátrányos helyzet.
Birkner Zoltán, a Pannon Egyetemért Alapítvány elnöke, a Magyar Innovációs Szövetség társelnöke szerint az utóbbi időszakban elindult egy kultúraváltás a pályázati forrásoknak is köszönhetően, megjelent a kedv arra, hogy a feltalált megoldás legyen szabadalomként bejegyezve, ennek évtizedes távon meglehet az a hatása, hogy gazdasági haszonnal járó találmányok jönnek létre Magyarországon.
Felhívta a figyelmet, hogy léteznek tervek, sok száz milliárd forintos keretösszeggel, melyből országszerte több tucatnyi egyetemi kutatóközpont jöhetne létre, számos helyi kutatóval, kubatúrával, ezek a fejlesztések az eredeti elképzelés szerinti megvalósulásuk esetén 2030 körül már a GDP-ben látható eredménnyel járhattak volna – reméli, hogy idővel beérkezik ez a forrás, és elkezdődhetnek a kutatások.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Katasztrófa, ami az amerikai munkaerőpiacon történik
Elég lesz így a kamatcsökkentés?
Körforgásos gazdaság: B terv az nincs, de a profitabilitás és a társadalmi elfogadottság is kulcsszempont
Az új uniós szabályok javíthatnak az újrahasznosítási mutatókon.
Társasházi napelem: rég várt fontos változás történt, ezt érdemes tudni
Sokat lehet így spórolni.
Hatalmas pénzösszeghez juthat Elon Musk
Ez minden idők legnagyobb vállalati fizetési csomagja.
Változatok túlélésre − Klímakatasztrófa esetére érvényes támpontok a fenntathatóság csúcsrendezvényén
A klímaadaptáció rendszerszintű válaszok összessége.
Rendkívüli lemondás rázta meg Európa egyik legerősebb hatalmát: távozik a miniszterelnök jobbkeze
Vállalja a felelősséget.
Eljött az igazság pillanata a magyar bankoknál, elképesztően elszálltak a költségek
Mégis mi áll az MNB friss számai mögött?
„Egyetlen molekula sem”: Brüsszel az orosz energia végleges kitiltására készül
Nem ideiglenes szankció.
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
5,871 milliárd euróból újítanák meg Görögország vízrendszerét
A görög kormány új stratégiát hirdetett a vízügyi problémák kezelésére, válaszul a klímaváltozás súlyos kihívásaira.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.