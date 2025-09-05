Belengette az ÁKK vezére: Komoly változás jöhet a lakossági állampapíroknál

A lakossági állampapírok kamatkiadásai 2023-24-ben jelentősen megugrottak, aminek oka az inflációkövető állampapírok magas aránya volt – mondta a Közgazdász Vándorgyűlés pénteki szekciójában Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) elnök-vezérigazgatója. A szakember kiemelte, hogy le kell vonni a tanulságokat, és esetleg megtenni a szükséges lépéseket.

A fejlett gazdaságokban nem csak az államadósság, hanem a likviditás, a pénzmennyiség is jelentősen emelkedett az elmúlt években, új finanszírozóként pedig megjelentek a jegybankok, ami szintén kicsit árnyalja a képet – emelte ki pénteken a Közgazdász Vándorgyűlésen Hoffmann Mihály. Az ÁKK vezére hozzátette, hogy az adósság nagyon koncentrált, a globális adósság mintegy hatvan százalékát három ország, az USA, Kína és Japán teszik ki.

Magyarországon a kormányzat a költségvetési hiány kordában tartásával hozzájárult az adósságpálya stabilizálásához, a növekedés viszont elmaradt a régiós országokkal összevetve – hangsúlyozta Hoffmann. Hozzátette, hogy a kockázati felárunk és a finanszírozási költségünk is csökkent, de van még tér a javulásra.

Minden egyes részpiacnak megvannak a sajátosságai, a lakossági és az intézményi papírok stabilitást jelentenek, ugyanakkor a devizapiacon érhető el a leghosszabb futamidő és a legalacsonyabb költség

- szögezte le az ÁKK elnök-vezérigazgatója.

A lakossági piac kapcsán Hoffmann Mihály úgy fogalmazott, hogy a korábbi 10%-ról 27%-ra nőtt az állampapírok aránya a lakosság likvid megtakarításain belül, emellett a befektetési alapokban elhelyezett vagyon is növekedett, miközben a bankbetétek részaránya jelentősen csökkent. A növekedésen belül jelentősen bővült a lakossági állampapírok termékpalettája – tette hozzá.

A lakossági állampapírok kamatkiadásai 2023-24-ben jelentősen megugrottak megterhelve a költségvetést. Ennek oka az inflációkövető papírok magas aránya volt – mondta Hoffmann. Azóta az inflációs nyomás enyhült, ugyanakkor a változó-fix arány eltolódott a változó papírok irányába a lakossági tulajdonon belül. Kiemelte még, hogy az inflációkövető állampapírok magas felárai már csökkenni kezdtek a közelmúltban.

A fentiekkel kapcsolatban érdemes levonni a tanulságokat és megtenni a szükséges lépéseket

- hangsúlyozta az ÁKK vezére.

A devizaadósság kapcsán Hoffmann Mihály kiemelte, hogy „történelmi kontextusban vizsgálva a 30%-os arány nincs kőbe vésve”, hanem ez egy optimalizációs folyamat eredménye. A devizában való eladósodásnak vannak előnyei és hátrányai, az adósságkezelő feladata minden helyzetben az optimális stratégia megtalálása – tette hozzá.

Hoffmann Mihály szavai alapján nem zárható ki, hogy az ÁKK a lakossági állampapírok termékpalettájának valamilyen átalakítására készül. Természetesen ez csak spekuláció részünkről, de az elnök-vezérigazgató szavai alapján elképzelhető a változó kamatozású, elsősorban inflációkövető lakossági papírok súlyának mérséklése, és ezzel párhuzamosan a fix kamatozásúak részarányának emelése valamilyen eszközökkel.

