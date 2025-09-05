BMW-vezér: nagy hibát követ el az Európai Unió

A BMW vezérigazgatója, Oliver Zipse szerint az Európai Unió 2035-re tervezett belső égésű motorok kivezetése nagy hiba volt, és helyette olyan kibocsátási mérőszámokra lenne szükség, amelyek a járművek teljes ellátási láncát figyelembe veszik.

Zipse a Politicónak adott, pénteken megjelent interjújában kifejtette, hogy

az átállás fix dátumának meghatározása figyelmen kívül hagyja a teljes értéklánc kibocsátását, beleértve az akkumulátorgyártást és az üzemanyag-beszerzést is.

A BMW vezetője arra ösztönözte az uniós szabályozókat, hogy 2035 után is engedélyezzék a klímabarát üzemanyagokat, hangsúlyozva, hogy az üzemanyaggyártókat is felelősségre kellene vonni.

Nem teszünk jót magunknak azzal, hogy önkényes jövőbeli dátumokat határozunk meg, amelyekhez minden iparágnak alkalmazkodnia kell. A jelenlegi szabályok abszurditása, hogy az üzemanyaggyártókra - a Shellre és a BP-re - nem vonatkoznak célértékek."

- mondta.

Az iparágat érintő problémák - magasabb vámok, gyenge kereslet és kínai verseny - ellenére Zipse szerint a BMW továbbra is úton van afelé, hogy 2025-ben több mint 2,5 millió járművet értékesítsen.

Augusztusig a tavalyi számok előtt járunk."

- jegyezte meg, majd kiemelte az európai piacon tapasztalt növekedést.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Maja Hitij/Getty Images