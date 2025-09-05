  • Megjelenítés
BMW-vezér: nagy hibát követ el az Európai Unió
Gazdaság

BMW-vezér: nagy hibát követ el az Európai Unió

Portfolio
A BMW vezérigazgatója, Oliver Zipse szerint az Európai Unió 2035-re tervezett belső égésű motorok kivezetése nagy hiba volt, és helyette olyan kibocsátási mérőszámokra lenne szükség, amelyek a járművek teljes ellátási láncát figyelembe veszik.

Zipse a Politicónak adott, pénteken megjelent interjújában kifejtette, hogy

az átállás fix dátumának meghatározása figyelmen kívül hagyja a teljes értéklánc kibocsátását, beleértve az akkumulátorgyártást és az üzemanyag-beszerzést is.

A BMW vezetője arra ösztönözte az uniós szabályozókat, hogy 2035 után is engedélyezzék a klímabarát üzemanyagokat, hangsúlyozva, hogy az üzemanyaggyártókat is felelősségre kellene vonni.

Nem teszünk jót magunknak azzal, hogy önkényes jövőbeli dátumokat határozunk meg, amelyekhez minden iparágnak alkalmazkodnia kell. A jelenlegi szabályok abszurditása, hogy az üzemanyaggyártókra - a Shellre és a BP-re - nem vonatkoznak célértékek."

- mondta.

Az iparágat érintő problémák - magasabb vámok, gyenge kereslet és kínai verseny - ellenére Zipse szerint a BMW továbbra is úton van afelé, hogy 2025-ben több mint 2,5 millió járművet értékesítsen.

Augusztusig a tavalyi számok előtt járunk."

- jegyezte meg, majd kiemelte az európai piacon tapasztalt növekedést.

Kapcsolódó cikkünk

Kiszivárogtak az Audi tervei, már készül az új stratégia

Csúnyán kiakadtak az európai autógyártók, levelet írtak Ursula von der Leyennek

Válságban a német autóipar: egy év alatt több mint 50 ezer munkahely szűnt meg

Mercedes-Benz vezér: ha tovább megyünk ezen az úton, összeomlik az európai autópiac

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Maja Hitij/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
oroszorszag auto moszkva kreml
Gazdaság
Alakul a feszültség: vitába keveredett Putin és a Sberbank vezetője
Pénzcentrum
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility