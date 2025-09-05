Egy egész kontinens halad a súlyos válság felé

Afrika legszegényebb országainak egyre nagyobb nehézséget okoz a hitelek törlesztése, amelynek egyértelműen a lakosság látja kárát.
Az államok többsége képtelen forrást bevonni a mezőgazdasági fejlesztésekre, illetve az is gyakran előfordul, hogy a kormányoknak a korábban felvett adósságok törlesztése és a lakosság élelmezése között kell választania.
Alvaro Lario, a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap (International Fund of Agricultural Development, IFAD) elnöke szerint a fő nehézség nem a finanszírozás elérhetősége, hanem a szükséges pénzügyi-jogi keretrendszer hiánya. Az elnök véleménye szerint a külföldi támogatások és kedvezményes (azaz a jelenlegi piaci kamatszint alatti) hitelek jelenthetnék a kiutat a mostani helyzetből.
A probléma fő okát a fejlett országok egyre inkább elszálló kötvényhozamai, a túlzott állami költekezés és a növekvő befektetői kockázatkerülés jelentik. Ez ugyanis - még változatlan országkockázati prémium esetén is - jelentősen drágítja a fejlődő országok államadósságának finanszírozását, és egyre nagyobb terhet ró a költségvetésre.
Lario szerint az afrikai országok fiskális lehetőségei nagyon limitáltak, a kamatkiadások ugyanis nem ritkán a költségvetés 10-25 százalékát is kiteszik,
drasztikusan csökkentve ezzel az kulcsfontosságú mezőgazdasági beruházásokat. Az ENSZ statisztikái alapján az afrikai kontinens ad otthon a világ 44 legelmaradottabb országából 32-nek, a legtöbb helyen pedig a szűkülő költségvetési mozgástér és az elmaradó beruházások tényleg élet-halál kérdést jelentenek.
Afrika egyre jobban küszködik a gyorsan növekvő népesség élelmezésével. A mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházások képtelenek lépést tartani a lakosságszám bővülésével, ami súlyos megélhetési és egészségügyi válságot vetít előre. Az országoknak éppen ezért alapjaiban kell újragondolniuk a privát tőke mobilizálását, a nemzetközi finanszírozási csatornákhoz való hozzáférést és a mezőgazdasági beruházások végrehajtását.
Afrika továbbra is a nemzetközi piacoktól fog függeni, a jövő kulcskérdése pedig az, hogy ki lesz képes új befektetőket és hitelfelvételi módokat találni
- jelentette ki Claver Gatete, az ENSZ Afrikai Gazdasági Bizottságának ügyvezető titkára.
Gatete szerint célzott adóreformok és ösztönzők segíthetnek a források fenntartható agrár-élelmiszeripari rendszerek felé történő irányításában.
A hazai forrásoknak és a magántőkének kell az élen járniuk
– mondta a vezető.
Afrikának legalább 45 százalékkal kell növelnie a helyi élelmiszertermelést, illetve 2035-ig felére kell csökkentenie a betakarítás utáni veszteségeket, hogy kielégíthesse a növekvő keresletet és megfékezhesse az importköltségek emelkedését - áll az átfogó afrikai mezőgazdasági fejlesztési program stratégiájával és cselekvési tervével együtt idén májusban elfogadott kampalai nyilatkozatban.
A célok elérése érdekében számos kormány már konkrét intézkedést is tett. Szenegál például igyekszik növelni a magántulajdonban gondozott termőföldeket, mivel ezek banki hietelek fedezeteként szolgálhatnak. Bassirou Diomaye Faye, Szenegál elnöke szerint márpedig a bankok nem szeretnek kockázatot vállalni, így a finanszírozási feltételek javításában az államnak kell élen járnia.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Alakul a feszültség: vitába keveredett Putyin és a Sberbank vezetője
Nem értenek egyet a gazdaságról.
Nagy bejelentés jött a Broadcomtól, kilőtt az árfoylam
Hatalmas üzletet sikerült kötni.
18 évnyi szenvedés után végre elindult az elátkozott harckocsi sorozatgyártása
Ankara pezsgőt bonthat - megvalósult a régi álom.
A német acélóriás dolgozóinak több mint kéthermada mondott igent a drasztikus változtatásokra
Most a vállalat vezetésén a sor.
BMW-vezér: nagy hibát követ el az Európai Unió
Szerinte olyan kibocsátási mérőszámokra lenne szükség, amelyek a járművek teljes ellátási láncát figyelembe veszik.
Elmondták az oroszok, miért hívták Moszkvába Zelenszkijt - A Kreml szerint nem arról van szó, amit mindenki gondol
Az ukránok semleges helyszínt szeretnének a tárgyalásokhoz.
Így torzítja egy kisebb gazdaság az egész EU növekedési mutatóit
A multinacionális vállalatok írországi jelenléte és könyvelési gyakorlata statisztikai torzításokat okoz.
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
5,871 milliárd euróból újítanák meg Görögország vízrendszerét
A görög kormány új stratégiát hirdetett a vízügyi problémák kezelésére, válaszul a klímaváltozás súlyos kihívásaira.
A pályázati támogatás ára: fenntartási kötelezettségek
Siker! Lezártad a projektedet, átmentél a záró elszámoláson, és úgy érzed most végre hátradőlhetsz. De vigyázz! A történet itt még nem ért véget. A fenntartási időszak a pályázatok f
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.